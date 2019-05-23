Відео з життям кліщів в шкірі людини шокувало всіх

У мережі з'явилося відео життя кліщів Демодекс на людській шкірі. У шокуючому ролику показано, як ці мікроскопічні істоти розміром 0,3 мм переміщаються по вашій шкірі, роблять собі в порах "будиночки", займаються сексом, харчуються, і ростять потомство, поки ви спите.

Нове відео розкриває глядачам похмуру реальність: що насправді відбувається на вашому обличчі вночі.

Відео показало життя лицьових кліщів, які ховаються в ваших порах

Ці крихітні істоти проникають в пори шкіри, харчуються натуральними жиром, і вилазять назад, щоб злучитися, поки людина солодко спить.

Вони живуть в ваших порах, харчуючись шкірним салом - натуральними маслами, які виробляє ваша шкіра

Після того, як кліщі позаймались сексом на поверхні шкіри, вони вповзають назад в пори, щоб відкласти там свої яйця - прокладаючи шлях для наступного покоління Демодекса.

Як би похмуро це не звучало, хороша новина полягає в тому, що кліщі відносно безпечні.

Восьминогі кліщі Демодекс постійно проживають у волосяних фолікулах, які покривають наші обличчя.

Вони виживають, харчуючись натуральними маслами, які виробляє людська шкіра, відомими як шкірне сало.

Ці істоти найчастіше зустрічаються в волосяних фолікулах навколо очей і іноді впливають на ваші повіки і вії.

"Я думаю, що вони не завдають людині шкоди своїм звичайним способом існування. Якби Демодекс був паразитом, величезна кількість людей відчула б на собі всі негативні наслідки", - сказала Меган Теммс, вчений з Університету штату Північна Кароліна.

Але деякі дослідження показали, що лицьові кліщі можуть погіршувати стан шкіри, наприклад, провокувати розацеа.

У більшості випадків імунна система людини легко справляється з Демодексом, але в деяких випадках кліщ починає неконтрольовано розмножуватися і призводити до проблем зі шкірою.

Дерматологи попереджають, що в рідкісних випадках зараження пацієнти можуть відчувати свербіж або лущення шкіри, почервоніння, підвищену чутливість шкіри та печіння.

У цих неприємних жучків вісім лапок і вони є родичами звичайних кліщів і павуків.

Якщо ви думаєте, що хороший скраб для обличчя допоможе їх позбутися, то ви дуже помиляєтеся. Засобів, які б убили їх всіх – просто не існує.

Демодекс – частина природної і здорової екосистеми шкіри людини.

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