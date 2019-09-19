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/ Дерматологія

В Індії у чоловіка 5 років ріс "диявольський ріг": фото

1.2т Читати матеріал російською

В Індії 74-річному чоловікові видалили моторошне новоутворення, яке виникло після травми. Рогова кератома на його голові досягла цілих 10 сантиметрів.

Неприємне утворення прозвали "диявольським рогом", проте "власник" не позбавлявся його цілих п'ять років, пише Daily Mail.

За словами чоловіка, ріг йому особливого дискомфорту не приносив і він просто просив перукаря його підпилювати. Пацієнт зважився на видалення тільки через те, що ріг продовжував рости.

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Рогова кератома

Рогова кератома

Daily Mail

"Шкіра успішно зажила одразу після видалення", – пояснив доктор Гаджбій, який проводив операцію.

Як писав OBOZREVATEL, в Індії на шиї у 12-річної місцевої жительки утворилася величезна пухлина, яку британські ЗМІ назвали "другою головою". Пухлина у Сурбхі Бен зі штату Гуджарат проявилася у віці трьох років, потім перейшла на обличчя, і до 12 років покрила всю шию. Її розмір можна порівняти з футбольним м'ячем

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Індія
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