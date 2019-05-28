У появі прищів запідозрили провину мобільних телефонів

Британський косметичний хірург Янніс Александрідіс розповів про причини виникнення прищів в різних зонах обличчя.

Доктор сказав, що розробив свою методику виявлення причин і лікування вугрової висипки у дорослих.

За його даними, наразі це найпоширеніше шкірне захворювання.

ЗОНА: Верх обличчя

Доктор Александрідіс зазначає, що вугри у верхній частині обличчя (найчастіше сконцентровані біля брів, на вилицях, і носі) з'являються через надмірне виділення шкірного сала. Причиною неправильної роботи сальних залоз у верхній частині обличчя медик називає зловживання різними косметичними засобами для волосся, а також погане харчування.

ЗОНА: Нижня половина обличчя

Причиною вугрів, сконцентрованих внизу на щоках і на підборідді, доктор називає гормональні коливання і використання мобільного телефону. Під час розмови по телефону людина притуляє апарат до обличчя, що сприяє поширенню бактерій на шкірі.

ЗОНА: Все обличчя

Якщо прищі рівномірно покривають все лице, то доктор покладає віну за це на фактори навколишнього середовища, дієту і бактеріальний дисбаланс в організмі.

Що робити?

Очищення і відлущування є ключем до запобігання появи вугрів. Доктор Александрідіс рекомендує очищати обличчя кілька разів на день.

"Я б також запропонував використовувати скраби на кислотній основі, щоб акуратно видаляти мертві клітини шкіри, допомагаючи очистити закупорені пори і одночасно очистити обличчя", - сказав він.

Янніс Александрідіс

"Вмивайтеся вранці, щоб видалити шкірне сало, накопичене на обличчі вночі під час сну, і двічі, а іноді і тричі - ввечері, щоб видалити пил і бруд, що скупчився на шкірі протягом дня", - додав лікар.

Він також настійно радить змивати з обличчя косметику відразу, як повертаєтеся додому, щоб запобігти забиванню порів.

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