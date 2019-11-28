Тріщини на губах: дерматологиня назвала причини

Для багатьох поява сухості й тріщин на губах стає справжньою проблемою, особливо холодної пори року.

Причому не рятують від цього неприємного й хворобливого явища ні масла, ні популярні дорогі засоби з догляду за губами.

Дерматологиня Ольга Ігнатьєва розповіла читачам MedOboz, які причини, крім обвітрювання, можуть спровокувати таке явище, і що допоможе з ним впоратися.

Сухість губ може виникнути й від косметики IStock

Зневоднення

Однією з найбільш поширених причин сухості губ є зневоднення. Тому насамперед зверніть увагу на свій питний режим. Можливо, популярна ідея випивати вісім склянок рідини на день вам цілковито не підходить і ваш організм вимагає більше води.

Так, уважніше прислухайтеся до своїх відчуттів і пийте за найменшого виникнення спраги (і не менш ніж літр на годину під час активних фізичних навантажень). Цілком імовірно, що, нормалізувавши свій рівень гідратації, ви впораєтеся з проблемою сухості губ.

Ультрафіолетовий опік

Думка про те, що захищати шкіру від сонця потрібно тільки влітку, помилкова. Шкідливе випромінювання є завжди, навіть коли сонце сховалося за хмарами, і від нього потрібно рятуватися незалежно від пори року.

Особливо це стосується шкіри губ, адже вона особливо чутлива до сонячних опіків (в ній немає меланіну), тому реагує сухістю, лущенням і появою тріщин.

Тож не забувайте наносити на губи засоби з UV-фільтрами навіть похмурими дощовими днями.

Звичка облизувати губи

Цілком природно, що відчувши сухість губ, хочеться їх зволожити. Саме тому в декого з'являється звичка облизувати губи.

Однак це часто і стає причиною ще більшого пересихання шкіри, утворення тріщин і заїдів. Річ у тім, що слина містить кислі речовини, які викликають роздратування і запалення тонкої шкіри губ. Тому "ефект зволоження" триває лише кілька секунд, а потім з'являється ще більша сухість.

Занадто сухе повітря

Ще одна причина, яка особливо актуальна холодної пори – пересушене повітря в приміщенні. Батареї, кондиціонери, калорифери – все це "випалює" вологу з повітря, що позначається насамперед на шкірі губ.

В такому разі врятує активне зволоження та живлення спеціальними бальзамами і помадами, а також зволожувачі повітря в приміщенні.

Ротове дихання

Цілком можливо, що губи пересихають і через неправильне дихання, наприклад, викликаного нежитем. Так, коли ви дихаєте ротом, з кожним видихом ви "обдаєте" губи теплим і сухим повітрям, а вдихом – холодним і вологим. І через такі перепади шкіра сохне, лущиться і тріскається.

Щоб врятувати губи в такій ситуації, потрібно насамперед вирішити питання закладеності носа.

Брак вітамінів

Якщо жодна з перерахованих вище причин вас не стосується, зверніть увагу на своє харчування. Можливо, у вашому раціоні недостатньо вітамінів, зокрема, групи В, Е та інших. На їхній дефіцит губи можуть відреагувати набряками, сухістю і тріщинами.

Спробуйте додати в раціон більше олій, жирної риби і фруктів-овочів. Якщо коригування харчування не допомогло, зверніться до лікаря за призначенням полівітамінного препарату.

Надлишок вітаміну А

Виробники люблять додавати в косметику різні вітаміни. Особливо це стосується вітаміну А. Однак якщо ваш організм не відчуває дефіцит цієї речовини, то напевно відреагує на примусове живлення їм негативними шкірними реакціями.

Тож зверніть увагу на свою косметику і доглядові засоби – можливо, причина сухості губ криється саме в них.

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