В середине лета Инстаграм облетели фото новой откровенной фотосессии темнокожей модели с витилиго Винни Харлоу.

Винни Харлоу 24 Канал

Девушка превратила свое состояние (не болезнь, заметьте!) в изюминку, фишку, избавилась от комплексов, стала знаменитой и теперь выходит на подиум вместе с "ангелами" Victoria's Secret. Винни все сделала верно: витилиго – одно из самых непредсказуемых состояний кожи, которое может проявиться у любого из нас, оно уходит и возвращается, его бесполезно скрывать – как правило, депигментация медленно, но уверенно завоевывает новые территории. Важно принять его, научиться с ним жить, узнать о нем все от "А" до "Я".

Людей со светлыми пятнами на коже я регулярно вижу в своем кабинете. По статистике, с витилиго знаком 1% всех жителей Земли, а это 77 миллионов! Состояние, при котором участки кожи теряют свой нормальный пигмент и становятся очень бледными или розовыми, может проявиться в любом возрасте, хотя в половине случаев возникает до 20 лет. Степень распространения витилиго непредсказуема и варьирует от отдельных светлых островков до полной потери цвета кожи. У большинства светлые атоллы и архипелаги на теле со временем объединяются в континенты, хотя периоды стабильности часто продолжаются несколько лет.

Точную причину появления витилиго ученые пока не выяснили. За привычный цвет кожи отвечает пигмент меланин, его производят клетки меланоциты. В пятнах витилиго меланоциты тоже присутствуют, но они неактивны. Считается, что при этом аутоиммунном состоянии собственный иммунитет отторгает меланоциты. Зачастую это не единственный бунт иммунной системы против себя самого. Поставив пациенту диагноз "витилиго", я рекомендую ему сразу же проверить состояние щитовидной железы и сдать анализ крови на другие аутоиммунные болезни. Часто они ходят рука об руку. Иногда витилиго может спровоцировать повторяющаяся травма, скажем, постоянное трение или царапины на коже. Но чаще в происхождении болезни замешана генетика. Впрочем, если у вас диагностировали витилиго, это не значит, что ваших детей это состояние тоже коснется.

Пятна на теле нередко возникают симметрично на обеих сторонах и чаще всего появляются на руках, лице, вокруг отверстий тела (окрашивающий кожу пигмент исчезает вокруг глаз, ноздрей, рта, пупка, половых органов), в подмышках и паху. Белые островки кожи, как правило, не доставляют людям физического дискомфорта: витилиго не зудит, не болит, единственный фактор риска – солнечный свет: попадая на незащищенные мелатонином участки кожи, он легко провоцирует ожоги, поэтому кремы с SPF 30 и выше в солнечную погоду – must have для людей с таким состоянием.

Гораздо больший дискомфорт доставляют психологический проблемы: всегда выделяться на фоне других – это вызов, требующий душевных сил. Человеку с витилиго важно принять себя в новом образе, ведь излечение от этого состояние пока невозможно. Уточню: лечение может быть эффективно для восстановления цвета, но оно не в состоянии предотвратить распространение новых светлых пятен или их повторение, а репигментация (восстановление) может быть не постоянной. Все, что нужно, по большому счету людям с витилиго – это хорошая защита от солнца и маскировочный макияж. Но если человек все же становится на путь лечения, важно выбрать наиболее подходящий для него способ.

- Местные кортикостероиды. Назначение мощного кортикостероидного противовоспалительного крема или мази в области витилиго может восстановить некоторые пигменты. Но существует риск побочных эффектов – истончения кожи, растяжек, и, в конце концов, нет никакой гарантии, что пятна не появятся вновь.

- Другие местные препараты. Противовоспалительные кремы и мази, например, ингибиторы кальцинейрина и аналоги витамина D могут восстанавливать пигмент у некоторых пациентов. Эти процедуры позволяют избежать побочного эффекта кортикостероидов – истончения кожи.

- Фототерапия. Воздействие на белые пятна искусственным ультрафиолетом полностью цвет не восстанавливает, но контрастность стирается, тон становится ровнее. Для заметного эффекта понадобится несколько месяцев "загара" под искусственным солнцем.

- Хирургическое лечение. Процесс включает пересадку небольших участков нормальной кожи в области устойчивого витилиго. Этот метод лечения все еще находится на стадии разработки и не используется в полной мере.

- Лазерное лечение. Небольшие области витилиго, не меняющиеся долгое время, улучшаются после воздействия эксимерным лазером. Его лучи прогревают микроучастки кожи, стимулируя миграцию активных меланоцитов к белым островкам. Курс лазерной терапии долгий, но уже после 3-4 процедур можно заметить размывание границ пятна и выравнивание оттенка кожи.

- Удаление оставшегося пигмента. Если витилиго выбелило большую часть тела, иногда рассматривается возможность отбеливания гидрохиноном оставшихся пигментированных участков кожи. В свое время этот метод использовал Майкл Джексон. Многие полагали тогда, что осветлился музыкант ради славы, живя в плену стереотипа, будто темнокожие музыканты не способны добиться успеха, пока однажды король поп-музыки в шоу Опры Уинфри публично не признался, что страдает витилиго. Всем, кто решается на этот метод, следует тщательно взвесить все эмоциональные, социальные и медицинские риски.

- Психотерапия. Человек, выделяющийся среди других, всегда притягивает к себе любопытные взгляды. Особенно непросто приходится детям, у которых светлые пятна на теле зачастую начинают проявляться в школе. Нужно быть сильным духом, чтобы противостоять насмешкам сверстников, и беседы с психологом могут облегчить этот путь.

- Маскировка кожи. Кремы с эффектом автозагара способны скрыть области витилиго, также, как и специальная водоустойчивая камуфляжная косметика. С ней можно гулять под дождем, обниматься, носить очки, пожимать руки друзьям – консилеры разных оттенков быстро закрашивают светлые участки кожи и держатся на ней в течение дня.

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