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/Блоги - Дерматологія

Тетяна Святенко
Тетяна Святенко
Доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог вищої категоріїВсі статті автора

Осторожно — контактный дерматит: причины и как его избежать

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Мир вокруг нас давно стал синтетическим. Ученые подсчитали: в окружающей среде растворено свыше 85000 химических веществ, и такое соседство не проходит бесследно.

Первой на вторжение химии в нашу жизнь реагирует кожа. "Контактный дерматит" - диагноз, с которым ко мне чаще всего сегодня приходят пациенты.

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Если кожа в зонах контакта с веществом-раздражителем начинает чесаться, покрывается красными пятнами (эритемой), пузырьками, заполненными жидкостью – это именно он. Таким образом тело протестует против соприкосновения с агрессивным химическим агентом. В 80% случаев болезненная реакция проявляется в месте повреждения кожи раздражающим веществом, например, щелочью в мыле или растворителем – это ирритантный контактный дерматит. Еще в 20% покраснение и высыпания – маркеры аллергического контактного дерматита – иммунного ответа организма на вторжение чужеродного вещества. Пища, воздух, быт теперь настолько прошиты аллергенами, что контактные дерматиты обоих типов возникают, казалось бы, на самые простые вещи: салфетки для гигиены, пластиковые сидения унитаза, автокресла для детей, солнцезащитные масла, браслеты-глюкометры для диабетиков.

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Хотя, конечно, это не самые распространенные провокаторы проблемы. Топ-6 "популярных" аллергенов выглядит так:

  1. Nickel: ручки на кухонной мебели, ножницы, спицы, инструмент парикмахеров, ювелирные изделия. Логично и ожидаемо, что этот химический агент чаще досаждает женскому полу, чем мужскому.

  2. Quaternium-15: презервативы, латекс, средства для ухода за волосами, кожей.

  3. Neomycin: антимикробные местные препараты, корм для животных.

  4. Thiurammix, сarba mix: резина, эластичная одежда, обувь, фунгициды, пестициды.

  5. Balsam of Peru: красные помады, парфюмы, зубная паста, жевательные резинки, дезодоранты, противопаразитарные, антисептические средства.

  6. Ароматизаторы, ланолин: косметика, мыло, увлажняющие кремы, местные лекарственные препараты.

И, да, контактный дерматит скорее женская проблема, чем мужская, хотя бы потому, что женщины гораздо чаще пользуются косметикой. Британцы уже все подсчитали: 23% женщин и 13,8% мужчин в их стране страдают от кожных реакций на дезодоранты, парфюмерию, увлажняющие кремы, спреи для волос и косметику для ногтей. Казалось бы, какая связь между шеллаком и аллергическими высыпаниями на лице? Самая прямая! В среднем человек неосознанно трет лицо руками 50-100 раз в день, и если ногти на руках покрыты лаком, аллергены, содержащиеся в нем (никель, толуол-сульфонамид-формальдегидовая смола) могут стать причиной дерматита лица без дерматита кистей рук.

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Мода на татуировки тоже добавила пациентов врачам-дерматологам. Покраснение, зуд, пузырьки на коже провоцируют красители, содержащиеся в средствах для тату. Даже внешне безобидные глиттер-тату – аппликации из блесток, которые крепятся к коже гипоаллергенным клеем, часто дают аллергические контактные дерматиты. Агрессивное вещество – красители из блестящих красок. Среди моих пациенток немало экс-мастеров маникюра, сменивших сферу активности из-за проснувшейся аллергии на профессиональные химические вещества. Характерно, что большинство из них женщины с сухой тонкой кожей. Впрочем, их клиентки тоже ни разу не застрахованы от контактного дерматита, особенно те, кто перебарщивает с косметикой, напичканной ароматизаторами и консервантами.

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А еще среди моих пациентов с контактным дерматитом немало коллег-врачей. Но у них ветер дует с другой стороны – со стороны полки с медикаментами. И если при стаже работы до 10 лет, по данным моих литовских коллег, профессиональная сенсибилизация была диагностируется у 10% врачей и 27,3% среднего медперсонала, то при стаже до 30 лет – у 23% врачей и 53,1% фельдшеров и медсестер. Словом, чем дольше человек посвящает себя медицине, чем чаще контактирует с медикаментами, тем выше риск столкнуться с аллергией на лекарства. При этом самыми агрессивными (вплоть до анафилактического шока!) считаются кортикостероиды, антибиотики и антисептики – местные препараты, которые попадают непосредственно на поврежденную кожу.

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Лето – время пикников, загородных дач и отдыха в парке на траве. Против подстриженных газонов не возражаю, но падать в густую, некошеную траву точно не советую, поскольку контактные фитодерматиты, спровоцированные растениями, тоже довольно серьезная и распространенная проблема. Старые знакомые зеленые братья: крапива, едкий лютик, молочай, кротон, примула, сумах, герань, родендрон, тысячелистник, пастернак, борщевик Сосновского способны доставить кучу неприятностей. В итоге, придется потратить немало времени на лечение и визиты к врачу.

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Первое и главное для дерматолога – определить провокатора контактного дерматита. Разгадать этот ребус обычно позволяют подробные расспросы о профессии, хобби, косметике, одежде пациента, наружных медикаментах, которые он применял в последнее время. Гипотезу подтверждают результаты патч-тестирования и аппликационные кожные пробы. Дальше - дело стратегии и тактики. Стратегический вопрос – исключить контакт с раздражающим веществом, тактический – назначить правильные смягчающие средства, богатые липидами. Но придется запастись терпением – на восстановление барьерной функции кожи может уйти до четырех месяцев. Близкое знакомство с диагнозом "контактный дерматит" потребует изменений некоторых правил жизни: вместо мыла для восстановления кожи некоторое время придется применять его заменители. Важно свести к минимуму использование местных препаратов, перейти на мази вместо кремов со сложным химическим составом, с осторожностью относиться к продуктам с пометкой "без ароматизаторов" -- в них могут содержаться не менее аллергенные растительные экстракты. И вообще стоит взять себе за правило тщательно и педантично изучать этикетки: многие продукты, особенно те, что содержат ланолин, кватерний-15, парабены, метилхлоризотиазолинон, - фактически бомбы замедленного действия по части появления контактного дерматита.

Предупрежден – значит, вооружен.

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Тетяна СвятенкоТетяна Святенко
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здоров'я
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