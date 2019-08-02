Солнечные деньки и звёздные вечера, проводимые в играх и изучении окружающего мира, могут оставить не только тёплые воспоминания о лете…

Американская Академия Педиатрии представляет вашему вниманию список наиболее распространённых типов сыпи в летний период.

Потница

Чаще встречается у младенцев и малышей в условиях повышенного потоотделения. Сыпь выглядит как розовые или красные пятна, или в виде пузырьков, обычно в складках кожи (на шее, локтях, в подмышках или складках бёдер), но может возникать и на других участках тела.

Потница

Что делать родителям?

Переоденьте ребёнка в одежду, которая позволяет коже малыша оставаться прохладной и сухой. Используйте вентиляторы и кондиционеры, чтобы избежать перегрева. Промойте прохладной водой влажные участки тела, которые контактировали с потом, мочой, слюной. Высушите кожу. Позвольте ребёнку чаще принимать воздушные ванны. Не наносите на кожу кремы.

Ожог борщевиком и другими ядовитыми растениями, фитодерматиты

У детей может появиться жгучая, сильно зудящая сыпь после контакта с ядовитым плющом, ядовитым дубом (токсикодендрон пушистый, токсикодендрон дуболистный, сумах ядовитый). Аллергическая реакция приводит к появлению покраснения, отёка и пузырьков. Другие растения – дикий пастернак, гигантский борщевик и цитрусовые, содержат химическое вещество, которое делает кожу гиперчувствительной к солнечному свету и вызывает фитофотодерматит.

Ожог борщевиком

Что делать родителям?

Профилактика. Расскажите детям, как выглядят опасные растения. Если дети ещё слишком маленькие, всегда заранее осмотрите место, где играют дети на наличие ядовитых растений. Если ребёнок контактировал с опасными растениями, вымойте его одежду и обувь водой с мылом. Также водой с мылом промойте участок кожи, который контактировал с растением. Не разрешайте ребёнку расчёсывать, а значит повреждать, поражённый участок кожи. Если сыпь не очень сильная, используйте каламиновый лосьон. Избегайте мазей, содержащих анестетик или антигистамин – они сами могут вызвать аллергическую реакцию. Хорошим средством против воспаления является 1% гидрокортизоновая мазь. Если сыпь сильная, не проходит, если сыпь на лице или в паху, если появились признаки вторичной инфекции – вам необходимо обратиться к врачу. ⠀

Экзема/Атопический дерматит

Это хроническое состояние, проявляющееся появлением участков сухой, чешуйчатой, покрасневшей кожи, которая чаще проявляется, когда влажность окружающего воздуха низкая. Это может быть и в зимние месяцы, и летом из-за работающих кондиционеров. Перегрев, потливость, хлор в бассейне тоже могут спровоцировать обострение.

Экзема

Что делать родителям? ⠀

Наносите кремы без ароматизаторов или увлажняющие кремы как минимум 1 раз в день или чаще при необходимости. После ванной или купания слегка оботрите ребёнка полотенцем и нанесите на ещё влажную кожу увлажняющее средство. Старайтесь наносить эмоленты проактивно, то есть заранее, предугадывая ухудшения состояния кожи, а не уже по факту ухудшения. Выбирайте одежду, сделанную из мягких дышащих материалов, как, например, хлопок. Стирайте одежду моющими средствами без ароматизаторов и красителей. ⠀ 🔸 Коротко стригите ногти ребёнка и напоминайте ему, что не нужно расчёсывать сыпь. ⠀ 🔸 Поговорите с врачом, может ли поллиноз провоцировать возникновение атопического дерматита. Кроме этого врач может посоветовать лекарства для лечения экземы.

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