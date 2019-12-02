Сухість шкіри: дерматологиня назвала несподівані причини

Багато хто, особливо в холодну пору року, може відзначати періодичні зміни шкіри обличчя і тіла – вона стає сухою, чутливою і схильною до подразнень.

Однак не завжди тому виною вітер і морози.

Дерматолог Ольга Ігнатьєва розповіла MedOboz, що часто причина криється в інших, часто абсолютно несподіваних речах, тільки усунувши які можна позбутися настирливого свербіння і лущення, які супроводжують сухість шкіри.

Отже, що ж може призвести до таких неприємних змін.

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Сухість шкіри може спровокувати і косметика Vigorcosmetics

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Зверніть увагу, чи не збіглася поява сухості шкіри з купівлею нових парфумів, парфумованої води або зміною звичного дезодоранту.

Часто причина може критися саме в парфумах або дезодоранті, адже аромати так само, як і косметичні засоби, мають тенденцію подразнювати шкіру, провокувати появу сухості або лущення.

Щоб перевірити, чи не завдають вам шкоди нові парфуми, спробуйте на час відмовитися від них на користь звичних. Якщо лущення відступає, отже новий засіб вам просто не підходить.

Занадто ретельна гігієна

Спровокувати сухість та лущення шкіри може і надлишкова гігієна тіла з мийними засобами. Так, якщо ви приймаєте душ або ванну двічі на день і більше, при цьому використовуєте агресивні мила і гелі для душу, цілком природно, що шкіра реагує на це з неприязню.

Річ у тім, що всі подібні засоби, особливо в поєднанні з гарячою водою, змивають зі шкіри захисний ліпідний шар, від чого вона втрачає природне зволоження і пересушується. Згодом сухість стає вашим постійним супутником, і позбутися її важко навіть жирними засобами.

Тому намагайтеся використовувати мийні засоби не частіше ніж раз на день, і вибирати ті, рН яких близький до рН шкіри – 5,5.

Лікувальна косметика

Багато хто може зауважити у себе лущення і сухість шкіри після початку застосування косметики для боротьби з прищиками, висипаннями і акне.

Часто до складу такої косметики входить ретинол і кислоти, які направлено борються з некрасивими шкірними проявами, але при цьому викликають сухість.

Саме тому не варто починати використання таких засобів самостійно, без призначення лікаря. Адже комусь вони дійсно допоможуть впоратися з основною проблемою і сухість згодом зникне, а у когось можуть початися ще серйозніші проблеми, які доведеться вирішувати вже глобальніше.

Надлишок тепла

Коли на вулиці мороз і холодний вітер, вдома або в офісі хочеться увімкнути побільше обігрівачів і виставити батареї на максимум.

Однак і таке прагнення тепла може обернутися негативно для вашої шкіри. Адже всі зігрівальні гаджети пересушують повітря у приміщенні, від чого шкіра швидше зневоднюється.

Тому подбайте і про зволожувачі повітря у приміщенні, або хоча б тримайте біля себе вазон із живою квіткою і чашку з водою, щоб трохи зволожити простір поруч із собою.

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