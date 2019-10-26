Силіконові груди: медики пояснили смертельну небезпеку для жінок

У жінок, які "роблять" собі силіконові груди, можуть виникнути онкологічні захворювання, наприклад, лімфома, а також небезпечні симптоми, які вже неофіційно об'єднали під назвою "хвороба грудних імплантів".

Йдеться про відчуття втоми, біль у суглобах і м'язах, проблеми з концентрацією уваги й інші ознаки затуманеної свідомості. Про це йдеться у важливій заяві Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, написало видання "Лайф".

Від американських виробників грудних імплантів зажадали пояснювати жінкам можливі небезпечні наслідки операцій з пересадки. Йдеться про вимогу написати на упаковках, що ці медичні вироби не встановлюють один раз на все життя і що з часом зростає ймовірність хвороб.

Медики пояснили смертельну небезпеку силіконових грудей

Справа в тому, що раніше багато жінок поскаржилися, що їм ніхто не говорив про небезпечні наслідки установки імплантів.

Примітно, що у США щорічно 400 тисяч жінок "робили" собі силіконові груди. І лише менше 25% з них змушені йти на таке з медичних причин, тобто після видалення пухлин молочної залози. Всі інші роблять операцію з косметичними цілями.

Так, у США нарахували 33 випадки смерті жінок від лімфоми після пересадки імплантів, а загальна кількість хворих недугою власниць силіконових грудей – 573.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США почали масово відкликати силіконові грудні імплантати компанії Allergan, які можуть викликати рідкісний вид раку.

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