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/ Дерматологія

Шкіра, в якій ми живемо - три правила турботи

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Попереду нас чекає багато теплих днів. А значить, більше днів проведених на сонці. Якщо раніше, а в деяких людей і досі, загар асоціювався зі здоров'ям і красою, то у лікарів зовсім інша думка з цього приводу.

Вчені наполягають на тому, що вплив ультрафіолету на шкіру є небезпечним! І нові дослідження підтверджують це - захворюваність на меланому збільшилася на 45% тільки за останнє десятиліття. Засмага, навіть один раз за два роки, збільшує ризик її виникнення.

Меланома стала найпоширенішим видом раку шкіри. За останні 10 років у жінок діагностують меланому на 35% частіше, у чоловіків - на 55%. І хоча цей вид раку все частіше зустрічається у людей після 65 років, статистика захворювання молодіє. У людей в віці 25 - 49 років меланома розвивається на 70% частіше, якщо порівнювати з дев'яностими.

9 з 10 випадків захворювань на меланому можна запобігти!

Для цього потрібно уникати прямих сонячних променів, використовувати сонцезахисний крем в будь-який час року і погоду, не забувати оновлювати його кожні 2 години, регулярно перевіряти шкіру у дерматолога і проводити ранню діагностику захворювань шкіри, в тому числі меланоми.

1. Регулярна перевірка у фахівця дерматолога

Лікарі дерматологи клініки Медіком наполегливо рекомендують проходити дерматологічне обстеження навесні та осінню - перед сезоном активного сонячного випромінювання і після. З огляду на підвищені чинники ризику - якщо у вас є родимки або ділянки шкіри, які ростуть, змінюють форму, набувають нові кольори - необхідно регулярно проходити консультацію у лікаря дерматолога і дерматоскопію.

2. Проведення дерматоскопії

Дерматоскопія - це сучасна діагностика новоутворень шкіри. Цифрова дерматоскопія в клініці Медиком проводиться за допомогою сучасного німецького цифрового апарату FotoFinder Medicam 1000.

Спеціальна програма аналізує зображення шкіри, зроблені в різний час, і вказує на якісні і кількісні зміни, навіть незначні.

Дерматологи клініки створюють карту родимок, спостерігають за родимками, які знаходяться в небезпечних місцях, за великими родимками і оцінюють зміни в динаміці.

У разі виявлення ризику виникнення онкологічного процесу, дерматолог направляє пацієнта до онколога, який проводить подальше спостереження, вибирає найбільш оптимальний метод лікування - консервативна терапія або хірургічне втручання.

Вчасно проведене дерматологічне обстеження відіграє значну роль в ранній діагностиці раку шкіри, в онкоскринінгу, для профілактики захворювань шкіри, визначення природи шкірних новоутворень, для вивчення характеру пігментних плям.

3. Правильно доглядати за собою і за своєю шкірою

Дуже важливим моментом в турботі про свою шкіру є правильно вибрані засоби для шкіри і для волосся.

Шкіра, в якій ми живемо - три правила турботи

У клініці Медиком представлений апарат Multi Skin Test Center, який дозволяє визначити:

  • зволоженість;

  • жирність;

  • еластичність;

  • пігментацію;

  • почервоніння;

  • кислотно-лужний баланс;

  • бар'єрні властивості шкіри (ТЕПВ - трансепідермальна втрата води) шкіри.

На підставі цих даних можна підібрати засоби по догляду за шкірою, anti-age засоби, засоби по догляду за тілом, які точно підходять вам і вашій шкірі, оцінити динаміку: який стан шкіри було до підбору догляду та після. Апарат також дозволяє визначити тип вашого волосся, наскільки воно схильне до жирності і підібрати для нього правильний догляд.

За допомогою апарату лікар-дерматолог або косметолог клініки рекомендує ті чи інші сонцезахисні засоби. Крем, молочко або емульсія, ступінь захисту, склад, який залежить від типу шкіри і кліматичної зони, де планується відпустка, наприклад.

Займатися самолікуванням, покладатися на "везіння", зовсім нічого не робити? Або правильно піклуватися про своє здоров'я і своєчасно звертатися до фахівців? Вибір завжди за вами!

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