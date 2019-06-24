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/Дерматологія

Старіння настає швидше: названа небезпека для городян

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Високі показники забруднення повітря в місті негативно впливають на стан шкіри, прискорюючи її старіння.

Так, у міських жителів відзначається менша кількість антиоксидантів і порушення синтезу колагену, повідомляє Daily Mail.

молодість шкіри

молодість шкіри

beauty.ua

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Прискорюють старіння: які продукти не можна їсти після 30 років

Дерматологи назвали кілька способів, як зберегти здоровий і молодий вигляд шкіри:

  • глибоке очищення перед сном;

  • щоденне використання сонцезахисних засобів навіть взимку;

  • достатнє вживання води – 8 склянок до 8 вечора.

Шкідливі речовини, що перебувають у повітрі, викликають зниження захисної функції шкірного бар'єру, зневоднення, появу зморшок і пігментних плям.

Як повідомляв MedOboz, систематичне і надмірне вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння організму.

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Тема
здоров'я
Теги
старінняЕкологія
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