Старіння настає швидше: названа небезпека для городян

Високі показники забруднення повітря в місті негативно впливають на стан шкіри, прискорюючи її старіння.
Так, у міських жителів відзначається менша кількість антиоксидантів і порушення синтезу колагену, повідомляє Daily Mail.
молодість шкіри
beauty.ua
Дерматологи назвали кілька способів, як зберегти здоровий і молодий вигляд шкіри:
глибоке очищення перед сном;
щоденне використання сонцезахисних засобів навіть взимку;
достатнє вживання води – 8 склянок до 8 вечора.
Шкідливі речовини, що перебувають у повітрі, викликають зниження захисної функції шкірного бар'єру, зневоднення, появу зморшок і пігментних плям.
Як повідомляв MedOboz, систематичне і надмірне вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння організму.
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