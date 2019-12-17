Результати очевидні: лікарка підказала, як зберегти молодість шкіри

Гладка, блискуча й пружна шкіра – ознака молодості. І кожен мріє зберегти її якомога довше.

Далеко не завжди запорукою красивої шкіри є регулярний догляд у вигляді косметичних процедур і засобів. Адже стан обличчя й тіла ще і багато в чому залежить від способу життя і харчування.

Дерматологиня Ольга Ігнатьєва розповіла MedOboz, які важливі правила допоможуть довше зберігати молодість і мати свіжіший вигляд.

Молодість і краса залежить не тільки від кремів і масок Depositphotos

Їжте білки

Хто б що не говорив, але організм людини щодня потребує надходження білків, водночас тваринних, а не тільки рослинних. Не забувайте вносити в своє щоденне меню такі продукти, як яйця, молочка, морепродукти, риба, м'ясо, зокрема й червоне.

Ці харчі є джерелом амінокислот гліцину і проліну, які беруть участь у синтезі колагену, а отже сприяють збереженню пружності шкіри.

Крім того, більшість білкових продуктів містить багато цинку, що також задіяний у природному виробленні колагену, а також перешкоджає утворенню запальних процесів на шкірі.

Більше овочів і фруктів

Будь-якої пори року не позбавляйте свій організм свіжих плодів. Яблука, мандарини, банани, морква, капуста тощо – все це джерело антиоксидантів, які захищають клітини, зокрема шкіри, від впливу шкідливих зовнішніх факторів, а також сприяють збереженню їхньої гідратації.

Пийте воду

Пити воду потрібно не тільки коли ви відчуваєте спрагу – краще взагалі її не допускати.

Візьміть собі за правило щогодини випивати склянку чистої води (плюс 1-1,5 літра на годину під час тренування) – в середньому це і виходить добова норма рідини, необхідна організму для правильної роботи.

Крім того, віддавайте перевагу саме чистій воді без газу і підсолоджувачів. Саме чиста вода допоможе зберегти правильний рівень гідратації і допоможе зберегти нормальне зволоження шкіри, запобігаючи ранній появі зморшок і в'ялості.

Бувайте на свіжому повітрі

Сьогодні далеко не кожен може сказати, що проводить досить часу на вулиці. А втім, мова не про піші прогулянки від парковки до дому чи офісу, а про повноцінні променади по парку, в лісі або в інших місцях, віддалених від автодоріг.

І якщо ви належите саме до тих, хто не часто тішить себе прогулянками, саме час внести корективи в свої звички, якщо, звісно, хочете виглядати молодо і свіжо.

Візьміть собі за правило щонайменше пів години на день бути на свіжому повітрі (наприклад, почніть займатися бігом або скандинавською ходьбою, заведіть собаку тощо). Головне, щоб моціон тривав десь подалі від магістралі, краще – серед густих насаджень. Саме там ваш організм зможе повноцінно насититися потрібним йому киснем, кров почне краще циркулювати, а значить шкіра стане отримувати більше корисних для неї поживних речовин.

Не забувайте про "сон краси"

Вже давно відомо, що для повноцінного відновлення організму потрібно не менш ніж 7 годин нічного сну. І річ не тільки в самопочутті. На брак сну реагує і шкіра – Невиспана кілька днів поспіль людина виглядає осунутою і хворою. А якщо недосипати регулярно, ранні зморшки, синці та мішки під очима не змусять себе чекати.

Річ у тім, що саме уві сні відбувається інтенсивна вироблення колагену, від кількості якого і залежить пружність шкіри. Крім того, під час сну кров приливає до обличчя, і кровопостачання клітин покращується, що теж безпосередньо впливає на його свіжість і сяйво.

Тож відкладіть нічні посиденьки, якщо знаєте, що вранці треба рано вставати, інакше незабаром ніякі ін'єкції не допоможуть вам повернути молодість.

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