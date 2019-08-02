Псоріаз – шкірне хронічне захворювання, не інфекційної природи, проявляється у людини у вигляді висипів і вогнищ уражень, які лущаться. Уражені клітини ростуть приблизно в п'ять разів швидше, ніж здорові. Через те, що шкіра "оновлюється" повільніше, клітини, які "вийшли з ладу", накопичуються, замість того, щоб злазити, роблячи товсті, лускаті, сверблячі плями.

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Причини і фактори ризику псоріазу

Гени і імунна система

Гени – це інструкції для наших клітин. Вони контролюють такі речі, як колір очей і волосся. Деякі гени активні тільки в певний час. При псоріазі робота генів, які контролюють сигнали імунної системи, порушується. Замість того, щоб захищати своє тіло від загарбників, як це було задумано, імунітет починає стимулювати надмірне розмноження клітин шкіри.

Гормональні зміни

Захворювання часто проявляється в період статевого дозрівання. Менопауза також може його провокувати. Під час вагітності симптоми можуть менше проявлятися або зовсім зникнути. Однак після народження дитини є ймовірність, що вони з'являться знову.

Алкоголь

Любителі алкоголю мають більш високий ризик, особливо молоді чоловіки. Алкоголь може зробити лікування менш ефективним.

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Куріння

Куріння може подвоїти ризик захворювання на псоріаз. Якщо є родичі з цією хворобою, шанси захворіти в дев'ять разів більше.

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Стрес

Вчені вважають, що імунна система може реагувати на емоційний і психічний тиск так само, як на фізичні проблеми, такі як травми та інфекції.

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Ліки

Деякі препарати можуть погіршити стан при псоріазі:

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ВІЛ

Хвороба зазвичай загострюється на початкових стадіях ВІЛ-інфекції, але потім симптоми стають менш вираженими після певного лікування.

Інші інфекції

Зокрема, стрептококові інфекції пов'язані з краплеподібним псоріазом.

Сонячне світло

Трохи природного сонячного світла добре для більшості людей з псоріазом. Але для деяких сонце погіршує їх стан. Тому шкіру краще захищати.

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Травми шкіри

Поріз, подряпина, укус жука, інфекція або занадто багато подряпин можуть викликати цей стан.

Вага

Люди, які страждають ожирінням, схильні до більшого ризику розвитку псоріазу.

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Погода

Псоріаз може загострюватися взимку. Сухе повітря, менше природного сонячного світла і холодні температури можуть погіршити симптоми. Тримайте шкіру вологою і спробуйте зволожувач в домашніх умовах.

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