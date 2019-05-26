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/Дерматологія

Поради від дерматолога, як вилікувати прищі

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В процесі позбавлення від проблем зі шкірою головне, - намагатися не видаляти прищі, а лікувати їх.

Про це розповів дерматолог Адам Фрідман, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що є кілька типів висипань, при цьому, найпоширенішими є білі вугри, заповнені гноєм, чорні точки і червоні опуклості, папули.

Багато людей вважають за краще позбавлятися від них за допомогою власних рук або придбаних в магазині пристосувань, однак це може призвести до утворення рубців при загоєнні, особливо, з огляду на те, що прищі часто утворюються групами.

Поради від дерматолога, як вилікувати прищі

Лікарі ж радять лікувати, а не видавлювати, - використовувати засоби для вмивання з бензоїл пероксидом (перекис бензоїлу), чистим киснем, після чого наносити крем з ретиноєвою кислотою.

Так вдасться максимально очистити шкіру від жирів і підсушити сальні залози.

Також можна використовувати відлущуючі засоби, машинку для мікродермабразії, - якщо все перераховане не допоможе, тоді варто звернутися до дерматолога для більш глибокого аналізу проблем зі шкірою.

Поради від дерматолога, як вилікувати прищі

Фрідман пояснює, що, хоча останнім часом поширюються дані про дієти, які зменшують кількість прищів, жодне дослідження ще не продемонструвало дієту, яка б працювала на багатьох людях, а не тільки конкретній групі, через що підходити до лікування акне потрібно комплексно.

Нагадаємо, раніше лікарі пояснили, за яких хворобах і болях може допомогти секс.

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Александрова Сабина
Александрова Сабина
Cпаси6о тoмy, ктo покaзaл мне пpeкpасный cайт http://difimas.com/m44fcp Проcтo пройдя oпрoс пoлyчилa почти пoлугoдoвую заpплaтy)) Пoльзyйтecь, покa еcть вoзмoжнocть=)
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