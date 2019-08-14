Я так давно хотела написать этот пост и его время пришло)
У меня самый светлый тип кожи и волосы натурального, рыжего цвета. А еще у моей бабушки был рак кожи и в детстве у меня был ожог второй степени, который я получила за 1,5 часа, находясь на пляже на открытом солнце. Таким образом, у меня есть целых три фактора риска возникновения рака кожи. Я никогда не загораю, часто тщательно осматриваю участки своей кожи и хожу к дерматологу на профосмотр.
Каждый раз, когда я вижу женщин, которые так усердно стараются украсить свою кожу загаром на пляже или в солярии, мое сердце обливается кровью. Потому что воздействие солнечных лучей вызывает:
Предраковые (актинический кератоз) и раковые (базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома) поражения кожи
Доброкачественные опухоли
Фотостарение
Телангиэктазии – расширение мелких сосудов под кожей
Эластоз – разрушение эластических и коллагеновых волокон (вызывающее морщины и дряблость кожи)
В этом нет ничего полезного! Загар - это защитная реакция кожи в ответ на ее повреждение!
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Рак кожи в США занимает второе место среди женщин в возрасте 15-29 ЛЕТ. Уверена, мы не сильно от них отстали.
Около 90% меланом связаны с длительным и частым пребыванием на солнце или в солярии (британские исследования 2018 год). И по прогнозам Cancer Research UK уровень заболеваемости меланомой в ближайшие 30 лет может утроиться.
Солнце и солярий одинаково вредны. Давайте вы не будете следовать моде, а будете заботиться о своем здоровье? Мы не кроты и не вампиры, чтоб бояться солнечного света, но вы должны осознавать всю опасность и максимальную защиту, которая необходима коже.
Хотите загар - воспользуйтесь автозагаром. А кожу оставьте в покое.
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Летом ей нужно следующее:
Находится в тени, избегать нахождения на улице в самые активные солнечные часы – с 10.00 до 15.00
Надевать легкую одежду с длинным рукавом, брюки, широкополую шляпу и солнцезащитные очки
Использовать солнцезащитный крем с SPF 30 или выше
Регулярный осмотр на предмет изменений или новообразований
Профосмотр у дерматолога раз в год
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