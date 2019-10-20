"Носіть бюстгальтер!" Лікар назвав несподівану небезпеку для жінок

Відмовитися від бюстгальтера без шкоди для здоров'я можуть тільки жінки з невеликими грудьми. Справа в тому, що важкому бюсту від цього загрожує відвисання і проблеми з циркуляцією крові.

Про це Агентству міських новин "Москва" повідомив головний спеціаліст з первинної медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я Москви Андрій Тяжельніков.

"Молочні залози не мають потужного м'язово-зв'язкового апарату для їх фіксації до грудної клітки. Тому, якщо великий і важкий бюст залишити без підтримки, то з'являється ризик розтягнення зв'язок, через що груди все сильніше відвисають", – пояснив він.

Лікар назвав несподівану небезпеку для жінок Shutterstock/Femmie

Також, за словами фахівця, при активних навантаженнях буде з'являється почуття дискомфорту.

"У відвислих грудей без бюстгальтера погіршується циркуляція крові, що може провокувати застійні явища в тканинах і судинах. Тому без ліфчика можна обходитися тільки, якщо груди невеликі", – підкреслив Тяжельніков.

Він додав, що бюстгальтер виконує і захисну функцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська компанія з випуску жіночої нижньої білизни Ravijour створила незвичайний "розумний" ліфчик, що стежить за медичними показниками господині, тільки головною метою цього бюстгальтера є не здоров'я власниці, а її особисте життя.

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