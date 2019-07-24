Небезпечно для життя! Дерматологи забили на сполох через солярій

Дерматологи підтримують заборону використання соляріїв, що пов'язано з ростом захворюваності на рак шкіри і смертністю.
Про це йдеться в результатах опитування 245 фахівців, проведеного організацією British Skin Foundation, повідомляє видання Daily Mail.
91% респондентів згоден з тим, що вік, з якого людям дозволено користуватися солярієм, повинен бути збільшений з 18 до 21 року. На питання про заборону даного способу отримати засмагу позитивно відповіли 75% опитаних.
Ілюстрація
"Дерматологи єдині в думці, яка підтверджена багатьма дослідженнями, що ймовірність захворювання на рак шкіри, включаючи меланому, підвищена у тих, хто також використовував солярій для досягнення ефекту засмаги. Не існує такого поняття, як безпечний засмага від ультрафіолетових променів, тому організації охорони здоров'я, не рекомендують його використовувати ", – заявила представник British Skin Foundation Ліза Бікерстафф.
Ілюстрація
Меланома – пухлина злоякісного характеру, яка вражає тканини шкіри людини, є одним з видів раку шкіри. До факторів ризику даного типу онкології можна віднести: спадковість, надмірну інсоляцію, дуже світлу шкіру і руде волосся, пігментні плями і множинні невуси, а також наявність в анамнезі сонячних опіків і захворювань шкіри.
Як писав MedOboz, фахівці американської організації Skin Cancer Foundation заявили, що на розвиток раку шкіри може вплинути постійне недосипання.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".