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/ Дерматологія

Небезпечно для життя! Дерматологи забили на сполох через солярій

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Дерматологи підтримують заборону використання соляріїв, що пов'язано з ростом захворюваності на рак шкіри і смертністю.

Про це йдеться в результатах опитування 245 фахівців, проведеного організацією British Skin Foundation, повідомляє видання Daily Mail.

91% респондентів згоден з тим, що вік, з якого людям дозволено користуватися солярієм, повинен бути збільшений з 18 до 21 року. На питання про заборону даного способу отримати засмагу позитивно відповіли 75% опитаних.

Небезпечно для життя! Дерматологи забили на сполох через солярій

Ілюстрація

"Дерматологи єдині в думці, яка підтверджена багатьма дослідженнями, що ймовірність захворювання на рак шкіри, включаючи меланому, підвищена у тих, хто також використовував солярій для досягнення ефекту засмаги. Не існує такого поняття, як безпечний засмага від ультрафіолетових променів, тому організації охорони здоров'я, не рекомендують його використовувати ", – заявила представник British Skin Foundation Ліза Бікерстафф.

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Небезпечно для життя! Дерматологи забили на сполох через солярій

Ілюстрація

Меланома – пухлина злоякісного характеру, яка вражає тканини шкіри людини, є одним з видів раку шкіри. До факторів ризику даного типу онкології можна віднести: спадковість, надмірну інсоляцію, дуже світлу шкіру і руде волосся, пігментні плями і множинні невуси, а також наявність в анамнезі сонячних опіків і захворювань шкіри.

Як писав MedOboz, фахівці американської організації Skin Cancer Foundation заявили, що на розвиток раку шкіри може вплинути постійне недосипання.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
рак
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