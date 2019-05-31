Пантенол на опіки наносити не можна: парамедики розвіяли міф

Лікарський препарат пантенол категорично не можна застосовувати для лікування опіків. У перші дні він тільки негативно діє на рану.

Про це йдеться в повідомленні Всеукраїнського союзу парамедиків (ВСП) на їх офіційній сторінці в Facebook. Через зростання актуальності теми сонячних опіків влітку організація парамедиків дала українцям важливі рекомендації по використанню цих ліків.

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Як розповіли в ВСП, пантенол не можна наносити на опіки:

основна діюча речовина декспантенол (провітамін B₅) в організмі окислюється до пантотенової кислоти, яка відома як регенеруючий засіб, який захищає шкіру;

допоміжні речовини в складі пантенола теж не застосовуються при опікових ранах. Наприклад, пропіленгліколь має бактерицидні властивості, калію дигідрофосфат - регулює кислотність середовища, а тетрафторетан - забезпечує холод.

декспантенол дійсно відновлює шкіру, як і написано на упаковці. Про те, що препарат протиопіковий – немає ні слова. Він ранозагоювальний.

інші компоненти, включаючи цетостеариловий спирт, негативно діють на опік.

"Спирт цетостеариловий використовують у виробництві кремів і мазей і в косметиці в якості згущувача. Це дуже негативно діє на опікову рану! Такий спирт не є токсичним, але відомі несприятливі реакції (контактна кропив'янка і реакції гіперчутливості). Несумісний з сильними окислювачами і кислотами", — пояснили парамедиків.

сонячний опік

Оскільки рана починає гоїтися на 5-й день або пізніше, пантенол можна використовувати лише з 5-го дня:

Для будь-якого опіку досить буде зволожити і охолодити рану. Пантенол тільки посилює опік - він утворює шар густої піни на шкірі, що порушує процес охолодження рани.

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