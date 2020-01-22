Не робіть цього: дерматологиня назвала топ шкідливих б'юті-порад з інтернету

Жінки, як, втім, і багато чоловіків, на що тільки не йдуть заради того, щоб виглядати свіжо, молодо і привабливо.

При цьому далеко не всі для якісного догляду за собою і вибору правильної косметики відвідують професійних дерматологів і косметологів, віддаючи перевагу домашнім б'юті-процедурам, про які прочитали у всесвітній мережі.

Але не всі поради з інтернет-простору однаково корисні. Більш того, деякі з них здатні серйозно нашкодити вашому зовнішньому вигляду і здоров'ю.

MedOboz розпитав дерматологиню Ольгу Ігнатьєву про популярні рецепти краси, і з'ясував, якими з них вже точно не варто користуватися нікому.

При виборі засобів домашнього догляду дотримуйтесь головному правилу: не нашкодь Космохіт

Припікати прищики

Інтернет рекомендує тим, кого природа нагородила проблемною шкірою, припікати висипання спиртом, кислотою (саліциловою, наприклад) або зубною пастою. Мовляв, всі ці дешеві засоби підсушують запалення, чим допоможуть зупинити розвиток прищика і прискорять процес його "зникнення".

Але наш експерт рекомендує відмовитися від їх використання, оскільки всі вони залишають на шкірі опіки, які загрожують появою шрамів і пігментації, при цьому впоратися з проблемою не допоможуть.

Замінити крем маслами

Ще одна популярна порада по догляду за шкірою – наносити олію замість крему.

"Якщо використовувати масла замість крему для тіла, то ніякої шкоди нема, якщо мова йде про зволоження, а не захист від сонця, – говорить експерт. – Але якщо наносити олію на обличчя, то замість очікуваного позитивного результату на кшталт "пружність, м'якість, сяйво і свіжість" можна отримати запалення, чорні точки, висипання та інші неприємні моменти".

Справа в тому, що всі масла дуже камедогенні і сильно закупорюють пори, і після їх застосування вам доведеться помучитися, щоб знову привести обличчя в порядок.

Робити домашні кислотні пілінги

Професійні кислотні пілінги насправді здатні творити чудеса зі шкірою. В інтернеті ж пропонують не витрачатися на цю недешеву процедуру, і провести подібний сеанс відлущування в домашніх умовах: наприклад, за допомогою оцтової або саліцилової кислоти, лимонного концентрату і т.д.

"Не робіть цього! По-перше, кислотний пілінг підходить далеко не для кожної шкіри, і чи можна її робити вам, скаже тільки професіонал при особистій консультації. По-друге, під час салонної процедури наноситься не тільки відлущуюча суміш, а й інші засоби , які спрямовані на пом'якшення шкіри, її "заспокоювання" і т.д.", – радить лікарка.

А під час домашньої процедури ви тільки глибоко травмуєте шкіру, на ній залишаться опіки і сильні лущення, а в майбутньому обличчя можуть покрити пігментні плями.

Робити обгортання з ефірними маслами

Однин з ефективних засобів, які допомагають боротися з целюлітом і в'ялістю шкіри – обгортання. Зроблені в салоні або вдома, але за допомогою спеціальних засобів, вони дійсно дають позитивні результати і просто закохують в себе.

А ось обгортання з використанням "антицелюлітних" ефірних масел з величезною ймовірністю вас розчарують і змусять помучитися з власним тілом. Справа в тому, що використання ефірних масел вимагає величезної обережності, а порушення дозування може обернутися сильним хімічним опіком, алергією і загальним погіршенням самопочуття.

Так що якщо ви вже й вирішили спробувати на собі цей б'юті-засіб, то уважно перечитуйте інструкції до масел, а краще попередньо проконсультуйтеся з дерматологом.

Використовувати гірчицю для волосся

Бажаючим обзавестися густою шевелюрою в інтернеті можуть порадити скористатися маскою з гірчичного порошку.

Теоретично подібні рецепти дійсно можуть прискорити процес росту волосся, оскільки гірчичний порошок сприяє поліпшенню кровообігу і живлення волосяних фолікулів. Але на ділі ж залишає сильні опіки на ніжній шкірі голови і призводить до пересушування і ламкості волосся.

Так що за "густими, довгими і міцними" краще все ж звернутися до професіоналів.

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