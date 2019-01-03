Наукове відкриття допоможе позбутися від герпетичних пухирців на губах

Пухирці на губах, що постійно сверблять, і які незабаром перетворюють наші губи в щось потворне і покрите гнійними корками - ось що таке вірус простого герпесу, зокрема його різновид тип I. Цією інфекцією, за даними ВООЗ, заражені 3,7 млрд чоловік у віці до 50 років, що становить 67% жителів планети.

Чим небезпечний вірус простого герпесу

Небезпека вірусу в тому, що потрапляючи в організм в самому ранньому віці, він може ще довго себе ніяк не проявляти, зачаївшись в нервових гангліях.

Носійство вірусу найчастіше протікає безсимптомно, але у 20-25% носіїв ця хвороба активізується при ослабленні імунітету, що може бути викликано:

- переохолодженням або перегріванням;

- стресом;

- зміною клімату;

- іншими несприятливими факторами.

Від вірусу герпесу повністю позбутися неможливо. Виникає питання - може, в такому випадку і зовсім не варто турбуватися, а при появі сверблячих пухирців на губах просто ігнорувати їх і чекати коли вони "самі пройдуть"?

На жаль, герпес не такий нешкідливий, як здається. По-перше, якщо герпес настільки поширений, це не означає, що потрібно допомагати його подальшому поширенню, заражаючи оточуючих, в тому числі маленьких дітей. Адже ці маленькі бульбашки - "болячки на губах" - містять життєздатний вірус, який здатний активно розмножуватися, потрапляючи в комфортне для себе середовище.

Крім того, небезпека в тому, що вірус герпесу I типу можна занести на слизову оболонку очей - досить після дотику до бульбашок на губах доторкнутися до очей. Зараження очей вірусом герпесу може призвести до більш серйозних наслідків, зокрема, до герпетичного кератиту, який викликає ураження герпесом рогівки. А від таких діагнозів до сліпоти - рукою подати.

Ось чому так важливо максимально швидко почати місцеве лікування герпесу при перших ознаках його появи.

ДрайВір® допоможе зупинити герпес

Вченим вже давно було відомо про унікальні властивості шишок вільхи, адже не випадково наші предки застосовували її в народній медицині протягом більше тисячі років!

В результаті проведених нещодавніх досліджень стало відомо, що Alnus incana, як вчені називають вільху, має воістину унікальну властивість переривати реплікацію вірусів герпесу, пригнічуючи нейромінідазу - фермент, який виконує важливу роль у його розмноженні.

Поки дослідникам тільки належить дізнатися, на чому заснований механізм дії екстракту вільхи. Важливо одне - його ефективність вже випробувана і використана вченими-фармацевтами при створенні унікальної формули препарату ДрайВір®, який призначений для застосовування при герпесі на ранніх стадіях.

ДрайВір® створений за унікальною формулою, яку відрізняє висока ефективність і безпечність. Високу якість продукту гарантовано постачальниками екстракту вільхи з Франції. Препарат ДрайВір® надає противірусний ефект, попереджаючи розмноження вірусу герпесу I типу і припиняючи його подальший розвиток.

У ДрайВір® також містяться дубильні, а також в'яжучі компоненти, які підсушують шкіру в місці нанесення, знімаючи запалення і сприяючи якнайшвидшому відновленню тканин, уражених вірусом. Завдяки лимонній кислоті, які також міститься в препараті, бульбашки, що містять герпес, підсушуються, свербіж і печіння проходять.

Профілактика і лікування виникнення неприємних пухирців на губах

Препарат ДрайВір® відрізняє продумана форма нанесення. ДрайВір® випускається у вигляді спрея, завдяки якому речовина препарату наноситься безпосередньо на бульбашки герпесу, і нема потреби торкатися руками до ураженої шкіри. Це допоможе уникнути розповсюдження вірусу на сусідні тканини.

Для високої ефективності препарату важливо пам'ятати, що слід наносити ДрайВір® якомога раніше, при перших ознаках герпесу. Для цього треба розпорошити речовину з близької відстані (приблизно 3-5 см від поверхні губ). Частота застосування - 1 раз на півтори-дві години, але не більше 5 разів протягом дня.

Важливо уникати потрапляння на очі.

Оскільки зазвичай ми помічаємо герпес тоді, коли його появу вже важко зупинити, то бажано завжди тримати флакон зі спреєм ДрайВір® у своїй домашній аптечці.

ДрайВір® може застосовуватися:

- при перших ознаках герпесу на губах (почервоніння, свербіж, набряк);

- герпес вже помітний - є бульбашки, виразки;

- може застосовуватися в комбінації з іншими препаратами від герпесу, призначеними лікарем.