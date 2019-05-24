Лікарі розповіли, як улітку вберегтися від меланоми

Влітку для захисту і запобігання появи меланоми потрібно використовувати сонцезахисний крем і носити правильний одяг.

Про це "Фактам" розповіла глава керівник Центру діагностики родимок і раку шкіри Інституту дерматокосметології доктора Богомолець Ірина Сидоренко.

Лікар зазначила, що меланома може з'явитися навіть у таких несподіваних місцях, як вуха.

"Майже одночасно в нашу клініку звернулися дві молоді людини, і в обох ми виявили меланому на вушних раковинах. Звичайно, ми одразу порекомендували видалити ці новоутворення. Але те, що вони мають таку локалізацію, не випадково. Багато хто вже звик на пляжі або під час прогулянки наносити на шкіру сонцезахисний крем. Але мало хто захищає вушні раковини. А це робити необхідно. До того ж важливо, виходячи з дому, правильно одягатися: одяг повинен бути з натуральної тканини, з довгим рукавом. З головних уборів краще капелюх із полями", – пояснила вона.

Також Сидоренко додала, що потрібно проходити обстеження, адже іноді меланоми можуть з'являтися з невуса (доброякісна пухлина, схоже на темну опуклу родимку).

"Наприклад, кератоми практично не перероджуються. Це поверхневі утворення. Вони можуть самі злущуватися, втрачаючи ороговілий шар. Але в жодному разі не можна їх здирати, травмувати. Видалити треба шкірне утворення, яке розташоване в "незручному" місці: на шиї (якщо людина носить ланцюжок) або в області талії, де родимку зачіпає ремінь. Один пацієнт, любитель лазні, щотижня парився, розтирався, бив себе віником — і в результаті "замучив" родимку. Вона переродилася в злоякісне новоутворення, тому що раз у тиждень отримувала термічний опік і травму", – розповіла лікар.

Симптомами переродження родимки є асиметрія, нерівні краї, зміна кольору, кровоточивість та інше.

Лікування меланоми

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