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/ Дерматологія

Крем і оплески: експерт розповіла, як захистити руки від замерзання

1.1т
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У холодну погоду першими страждають руки – саме в них знаходиться найбільше нервових закінчень і кровоносних судин, через що і трапляється миттєва тепловіддача.

Однак зима – не привід мучитися з замерзлими рукам і наслідками переохолодження. Дерматологиня Ольга Ігнатьєва розповіла MedOboz, що потрібно робити, щоб захистити руки від замерзання, і підказала що робити, якщо руки таки постраждали від холодів і вітру.

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ICTV

Використовуйте жирний крем

За 15-20 хвилин до виходу з дому ретельно вимийте руки під теплою водою, підсушіть шкіру м'яким рушником і нанесіть жирний крем або густе масло (кокосове, ши, лляне і т.д.). Цей лайфхак допоможе зберегти тепло і запобіжить швидкій тепловіддачі.

Коли засіб гарненько вбереться, можна надягати рукавички (робити це потрібно ще в теплому приміщенні).

Зніміть кільця і браслети

У холодну погоду не варто надягати прикраси з металу, навіть під рукавички. Такі кільця, браслети, годинники і т.д. при низьких температурах швидко остигають і будуть "витягувати" тепло з рук, що в кілька разів збільшить ймовірність переохолодження і навіть обмороження.

У сильний мороз – надягайте рукавиці

Рукавички, безсумнівно, зручніше і виглядають привабливіше, але навіть самі щільні і теплі не здатні надійно захистити руки від холоду. Оскільки цей аксесуар розділяє пальці, в них швидко порушується кровообіг, через що і може статися переохолодження.

Ідеальний "захисник" у мороз – рукавиці. У них пальці стикаються і можуть вільно рухатися, що допомагає зберегти тепло.

Плескайте в долоні

Відчувши, що руки почали замерзати, починайте інтенсивно плескати в долоні, не знімаючи при цьому з рук рукавиці. Така вправа допомагає посилити кровообіг в кінцівках і сприяє підвищенню температури в них.

Якщо поплескати немає можливості, близько 30 секунд інтенсивно потріть долоні одну об одну, знову ж таки, не знімаючи рукавиць.

Якщо ж вам все-таки не пощастило і ваші руки постраждали від холоду, важливо швидко прийняти правильні заходи, інакше шкіра рук почне сильно лущитися і покриється тріщинами.

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Експерт підкреслює, що замерзлі руки не можна намагатися зігріти під гарячою водою. По-перше, так вони почнуть боліти ще більше, по-друге, ця процедура посилить негативні шкірні реакції і може призвести до травм кровоносних судин (виникне порушення мікроциркуляції крові, від чого руки постійно будуть червоними або синюватими, що не є привабливо).

Ідеальний варіант для зігріву – тепла вода. Потримайте під нею руки близько хвилини-двох (поки не відчуєте тепло в кінцівках), після чого акуратно промокніть шкіру м'яким рушником і змастіть маслом або жирним кремом (наприклад, дитячим).

На ніч також варто нанести поживний крем, а поверх надіти тонкі бавовняні косметичні рукавички.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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