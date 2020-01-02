Карта прищів на обличчі: про що вони можуть сигналізувати

Невже дійсно в залежності від розташування прищів на обличчі, можна з'ясувати, з яким органом щось не в порядку і таким чином позбутися відразу від 2 проблем: прищів і хвороби?
Карта прищів – теорія стародавньої китайської і аювердичної медицини. Згідно з цим вченням, частини нашого обличчя пов'язані з певними органами/системами. І якщо щось з ними не в порядку, то це буде відображатися на шкірі і в цих місцях будуть виникати прищі. Наприклад:
між бровами – є проблеми з печінкою;
на щоках – проблеми з органами дихання;
на підборідді – не все гаразд з гормонами/органами малого таза;
в області чола – проблеми з травною системою і т.д.
Це було б безсумнівно здорово, але ніяких доказових даних з цього питання немає. Наука не підтверджує, що карту прищів на обличчі ми, лікарі, повинні взяти на озброєння і використовувати її у своїй практиці.
Ви можете обуритися/посперечатися, що як це так? Багато хвороб відображаються на нашій шкірі. Не сперечаюсь! Наприклад:
в залежності від хвороб печінки, шкіра може набувати різних відтінків (і це науково обгрунтовано і пов'язано з підвищенням білірубіну);
при застосуванні препаратів з гормонами назально/інгаляторнимі, можуть виникати висипання в області навколо рота, на щоках;
при гормональному дисбалансі теж можуть виникати прищі, але не тільки на підборідді і т.д.
Скільки в моїй практиці вже було пацієнтів з акне в області підборіддя і ідеальними рівнями статевих гормонів і результатами УЗД.
А харчування! Налягаєте на солодке – прищів більше. Обмежуєте – менше. Але це вже науково доведено! І зумовлено посиленням роботи сальних залоз під дією синтезованих речовин у відповідь на надходження в організм цих продуктів.
Карта акне на обличчі
Ілюстрація
І все ж часом розташування прищів на обличчі може нам підказати, на що звернути увагу:
акне на щоках – як тримаєте телефон, як часто міняєте наволочку на подушці;
на підборідді – як часто ви підпираєте його рукою, торкаєтеся самі, великий шарф;
лоб – ваш шампунь/кондиціонер (чи немає в них інгредієнтів, на які ви можете реагувати), і тут теж наволочка та ін.
Довіряйте своїм лікарем!
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".