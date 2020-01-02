Карта прищів на обличчі: про що вони можуть сигналізувати

Невже дійсно в залежності від розташування прищів на обличчі, можна з'ясувати, з яким органом щось не в порядку і таким чином позбутися відразу від 2 проблем: прищів і хвороби?

Карта прищів – теорія стародавньої китайської і аювердичної медицини. Згідно з цим вченням, частини нашого обличчя пов'язані з певними органами/системами. І якщо щось з ними не в порядку, то це буде відображатися на шкірі і в цих місцях будуть виникати прищі. Наприклад:

між бровами – є проблеми з печінкою;

на щоках – проблеми з органами дихання;

на підборідді – не все гаразд з гормонами/органами малого таза;

в області чола – проблеми з травною системою і т.д.

Це було б безсумнівно здорово, але ніяких доказових даних з цього питання немає. Наука не підтверджує, що карту прищів на обличчі ми, лікарі, повинні взяти на озброєння і використовувати її у своїй практиці.

Ви можете обуритися/посперечатися, що як це так? Багато хвороб відображаються на нашій шкірі. Не сперечаюсь! Наприклад:

в залежності від хвороб печінки, шкіра може набувати різних відтінків (і це науково обгрунтовано і пов'язано з підвищенням білірубіну);

при застосуванні препаратів з гормонами назально/інгаляторнимі, можуть виникати висипання в області навколо рота, на щоках;

при гормональному дисбалансі теж можуть виникати прищі, але не тільки на підборідді і т.д.

Скільки в моїй практиці вже було пацієнтів з акне в області підборіддя і ідеальними рівнями статевих гормонів і результатами УЗД.

А харчування! Налягаєте на солодке – прищів більше. Обмежуєте – менше. Але це вже науково доведено! І зумовлено посиленням роботи сальних залоз під дією синтезованих речовин у відповідь на надходження в організм цих продуктів.

Карта акне на обличчі Ілюстрація

І все ж часом розташування прищів на обличчі може нам підказати, на що звернути увагу:

акне на щоках – як тримаєте телефон, як часто міняєте наволочку на подушці;

на підборідді – як часто ви підпираєте його рукою, торкаєтеся самі, великий шарф;

лоб – ваш шампунь/кондиціонер (чи немає в них інгредієнтів, на які ви можете реагувати), і тут теж наволочка та ін.

Довіряйте своїм лікарем!

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