Дерматологиня розповіла, як врятувати губи взимку

У таку сиру і вітряну погоду, як цієї зими, у багатьох в першу чергу страждають губи – шкіра пересихає, тріскається і кровоточить.

І це не тільки заважає і викликає хворобливі відчуття, але і візуально псує весь зовнішній вигляд.

"Щоб запобігти неприємним станам на губах, потрібно не забувати регулярно користуватися живильними гігієнічними бальзамами або зволожуючими помадами, а також і щодня приділяти час для догляду за тонкою і чутливою шкірою", - радить читачам MedOboz дерматологиня Ольга Ігнатьєва.

Взимку губи потребують особливого догляду АиФ

Вранці робіть пілінг

Під час ранкової гігієни порожнини рота (в кінці процедури) приділіть пару секунд скрабуванню.

Для цього не потрібно купувати спеціальні засоби. Просто легкими круговими рухами зубної щітки пройдіться по розм'яклій шкірі. Ця процедура також допоможе позбавити її від відмерлих тканин і запобіжить лущенню.

Тільки не забудьте перед цим добре прополоснути щітку, оскільки зубна паста (особливо ментолова), яка залишилася на ворсинках, сильно подразнює тонку шкіру, через що залишиться неприємне відчуття печіння і набряклості.

"Нагодуйте" шкіру

Після пілінгу, навіть м'якого, не забудьте гарненько підживити шкіру губ.

Для цього спершу насухо промокніть її серветкою, а потім нанесіть масло – вершкове, кокосове, ши або оливкове. Кожне з них добре живить тканини, сприяє загоєнню мікротріщинок і ранок, а також створює додатковий захисний шар.

Перед виходом – зволоження

За кілька хвилин до того, як вийти на вулицю, нанесіть на губи жирний крем, поживну гігієнічну помаду або густий блиск для губ. Всім цим засобам потрібен час, щоб вбратися в шкіру і "включити" свої захисні властивості.

При цьому не забувайте, що в холодну пору року не варто часто використовувати стійкі помади (навіть рідкі). Справа в тому, що вони не зволожують губи, а навпаки підсушують їх – тільки так засіб буде триматися довше, не втрачаючи кольору.

Щовечора робіть маску

Щоб губи менше піддавалися травматичному впливу холоду, щовечора наносіть на шкіру маску домашнього приготування.

Змішайте кавову ложку жирної сметани, пару крапель меду і по краплі вітамінів А і Е. Нанесіть цей мікс на губи, поверх накрийте серветкою і залиште на 15 хвилин.

Потім зніміть залишки маски чистою серветкою і нанесіть на губи масло або жирний крем.

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