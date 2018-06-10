Если у вас нормальная кожа без проблем, то чистка вам не нужна!

Когда функционирование выделительных желёз и отшелушивание ороговевших клеток сбалансированы, кожа будет с нормальными порами, без угрей и чёрных точек, то достаточно обычного ежедневного очищения.

Если кожа комбинированная или жирная, или даже нормальная, но в период гормональных скачков, проблем с ЖКТ, в жару из-за потоотделения и многих других факторов качество секрета сальных желёз может меняться. Сало скапливается в определённых участках кожи, протоки сальных желёз закупориваются-получаются камедоны!

А если ещё и бактерии туда присоединятся, то вот вам и угри!

Такие железы не способны к самостоятельной эвакуации содержимого, поэтому им нужна помощь. Лучше профессиональная, так как неумелые руки могут только усугубить ситуацию.

Это может быть раз в полгода, раз в три года или, по мере необходимости.

Но с чисткой лица тоже не переусердствуйте, так как любая чистка травматична для кожи и при возможности лучше обходиться без неё!