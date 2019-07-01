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/Дерматологія

Чим небезпечний надлишок заліза в організмі: вчені розповіли про наслідки

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Вчені з Імперського коледжу Лондона встановили, що високий рівень заліза в організмі може викликати шкірні інфекції.

Також дослідження підтвердило здатність даного мікроелемента захищати від анемії і знижувати ризик високого рівня холестерину. Про це повідомляє Medical News Today.

Крім того, автори відзначили, що залізо відіграє ключову роль у виробництві гемоглобіну і транспорті кисню, допомагає усунути втому, підтримує імунну систему і покращує м'язову силу.

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Догляд за шкірою

Догляд за шкірою

prevention.com

Однак для бактерій воно є важливим поживним елементом, який забезпечує їх ріст і виживання. Тому високий рівень заліза може стати причиною виникнення абсцесу.

Раніше MedOboz повідомляв, що високі показники забруднення повітря в місті негативно впливають на стан шкіри, прискорюючи її старіння.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
інфекція
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