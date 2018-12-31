''Дбайте про неї'': Супрун дала пораду для найважливішого органу в період свят

Виконуюча обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як уберегти печінку в період новорічних свят.

"Орган, який в період свят працює понаднормово – ваша печінка. Не перевантажуйте її занадто, тому що всі мають право відпочити", – нагадала Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона повинна виконувати 24 години на добу – брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів і вуглеводів, нейтралізувати токсини.

Одна з головних функцій цього органу – фільтрація або детоксикація крові. З кров'ю в печінку надходять не тільки корисні речовини, але і токсини і інші побічні продукти, які організм не може використовувати.

Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки і кишечник для виведення з організму.

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Зокрема, в. о. голови МОЗ назвала симптоми, які можуть свідчити про проблеми з печінкою:

немає апетиту;

погана переносимість жирної їжі;

гіркота в роті;

слабкість;

жовтяниця;

стомлення;

світлі випорожнення;

темний колір сечі;

кожний зуд.

Печінка - важливий орган clutch.ua

Чиновниця наголосила, що найпоширеніше захворювання печінки сучасності – жирова хвороба. Воно виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу.

Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити в фазу запалення, що в подальшому може призвести до цирозу печінки або гепатоцелюлярної карциноми.

Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, як інсульти та інфаркти.

"Ніякі" гепатопротектори "або" прокапування "не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом в лікуванні є здоровий спосіб життя – відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування і регулярні фізичні навантаження", – пояснила Супрун.

Також за її словами, найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики. На другому місці – дієтичні добавки.

"Помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і необмежено, так як" вітамінів багато не буває ". Вживання будь-якого засобу повинно бути медично виправдано і це вирішувати лікареві", – зазначила вона.

Печінка вражає і парацетамол. Тому регулярне самолікування, щоб збити температуру, небезпечне і може призвести до ураження печінки.

"Дбайте про свою печінку і заплануйте візит до лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг – здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини і дізнаватися рівень печінкових проб", – резюмувала і. о. голови МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун також порекомендувала приготувати до свята суп, курячий або рибний бульйон або борщ, який сприятиме травленню.