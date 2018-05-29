Даремні: вчені розвінчали міф про вітаміни

Більшість популярних вітамінних добавок не здійснюють ніякого впливу на здоров'я.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Торонто, передає "Лайф ".

З'ясувалося, що кальцій, а також поширені в харчових добавках вітаміни С і D не роблять позитивного або негативного впливу на профілактику хронічних захворювань.

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При цьому дослідження показало, що фолієва кислота в поєднанні з вітаміном B може зменшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

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