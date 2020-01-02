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/ Косметологія

Зоряне сяйво: розкриті б'юті-секрети голлівудських красунь

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Всі ми захоплюємося красою зірок з екранів телевізорів. При цьому більшість з нас упевнені, що голлівудським красуням допомагають зберігати і підтримувати чудову зовнішність натовп косметологів і пластичних хірургів.

Але це зовсім не так. Кожна з них не нехтує домашнім доглядом за собою, і у кожної актриси, співачки і моделі є свої б'юті-секрети, які допомагають їм залишатися на висоті.

MedOboz зібрав для вас найпростіші домашні рецепти краси, якими користуються знаменитості.

Новини
43-річна Мілла Йовович втретє стане мамою
Міла Йовович

Міла Йовович

Інстаграм Міли Йовович

Міла Йовович

44-річна красуня Міла Йовович начебто "збереглася" - роки йдуть, а актриса завжди виглядає свіжо і молодо.

Її секрет в щоденному очищенні, тонізації і зволоженні шкіри обличчя, а також підживлення шкіри за допомогою різних масок.

Тільки робить вона маски по-особливому – під час прийняття ванни. Справа в тому, що поки ви приймаєте теплову водну процедуру, пори розкриваються максимально і тому шкіра отримує в рази більше корисних компонентів, які входять до складу маски.

Холлі Беррі

Холлі Беррі

Інстаграм Холлі Беррі

Холлі Беррі

Всі ми звикли, що з віком більшість жінок починають страждати від целюліту, і від цього нікуди не дітися – така природа. Але з цим готова посперечатися шикарна 53-річна красуня Холлі Беррі.

Незважаючи на вік і форми, на її тілі складно знайти цей дефект. Співачка стверджує, що боротися з целюлітом їй допомагає мелену каву. З ним вона готує домашній скраб (просто змішує кави з гелем для душу) і використовує такий засіб кілька разів на тиждень.

Цей спосіб насправді дуже ефективний, оскільки такий скраб, по-перше, багатий антиоксидантами, а по-друге забезпечує м'який масаж, в тому числі і проблемних зон, що в поєднанні забезпечує прекрасний антицелюлітний ефект.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем

Інстаграм Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем

45-річна екс-перчинка Вікторія Бекхем не може собі дозволити ні на день забути про догляд за шкірою, оскільки природа нагородила її самим примхливим типом – жирної і схильної до висипань.

Тому крім звичного догляду Вікторії потрібно додатково дотримуватися особливої дієти. Дерматолог красуні призначив їй харчування, багате омега-3 жирними кислотами. Саме вони допомагають регулювати виділення шкірного сала, а також стимулюють вироблення колагену. Тому завдяки присутності в раціоні великої кількості жирної риби, авокадо та інших багатих цією речовиною продуктів, шкіра стає більш гладкою і чистою.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Інстаграм Андріани Ліми

Адріана Ліма

38-річна бразильська модель Адріана Ліма завжди блищить молодістю і свіжістю. І її секрет в кокосової воді, яка прекрасно зволожує і пом'якшує навіть саму суху шкіру.

Для зручності дівчина заморожує цей продукт і протирає кубиками льоду обличчя вранці і ввечері.

Новини
Розкрито секрет стрункості 50-річної Дженніфер Еністон
Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон

Інстаграм Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон

50-річна зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон не виглядає на свій вік не завдяки косметиці та пластичної хірургії. Її секрет в правильному харчуванні і особливому режимі пиття рідини.

Так, щоранку вона випиває склянку води з лимоном, ситно снідає (наприклад, яйцями, тостами, смузі і авокадо), а протягом дня п'є дуже багато чистої води. Якось вона зізналася, що в день випиває близько п'яти пляшок!

Завдяки такому нехитрому секрету її шкіра завжди добре зволожена, а токсини і інші шкідливі речовини не затримуються в організмі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зберегти красу після 40 років.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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