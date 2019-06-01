Жінка заощадила на операції і жорстоко поплатилася

Жінка зробила собі кілька пластичних операцій за 5 тисяч фунтів стерлінгів (близько 170 тисяч гривень), в ході яких отримала смертельну інфекцію.

40-річна Шеріа Харрісон розповіла свою історію таблоїду Mirror.

Відзначається, що жінка є матір'ю двох синів у віці 19 і 22 років, після народження яких на її тілі залишилися надлишки шкіри і розтяжки. Ще підлітком вона ставила собі імпланти в груди і хотіла їх видалити.

За її словами, вона ненавиділа, як виглядає її живіт і постійно намагалася прикритися. Дивіться, як вона виглядала:

Так, вона хотіла зменшити груди, підтягнути живіт і зробити ліпосакцію, - в Великій Британії назвали вартість в районі 12 тисяч фунтів (400 тисяч гривень), в зв'язку з чим вона вирішила заощадити і зробити такі саме операції в Туреччині.

Через кілька днів після повернення в Британію її живіт розпух, набряк почав тиснути на легкі, було боляче навіть дихати, через що довелося екстрено проводити очистку глибоко інфікованої рани.

Лікарі діагностували сепсис, який міг би привести до летального результату, в зв'язку з чим залишили рану відкритою і чотири рази в день її чистили.

Шеріа "думала, що помре", їй глибоко "пощастило залишитися в живих", і зараз вона закликає двічі добре подумати, перш ніж економити на своєму здоров'ї.

Жінка провела місяць в лікарні і після восьми місяців лікування все ще промиває рану, вона не може вести нормальне життя, а на її тілі назавжди залишаться моторошні шрами.

"Безпечніше доплачувати. Я б ніколи нікому не порадила зробити те, що зробила я. Це було жахливо. Це як гра в російську рулетку, і вона може тебе вбити", - підкреслює постраждала.

Дивіться, як вона виглядала після операції і що з нею зараз:

Нагадаємо, раніше жінка зважилася зробити підтяжку повік, через що залишилася з жахливими шрамами, втратила всіх своїх друзів і віру в себе.

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