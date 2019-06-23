Як позбутися запаху поту: Супрун розвінчала міфи про незручну літню проблему

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як подолати неприємний запах поту.

Відповідний пост з'явився на сторінці чиновниці у Facebook. Як підкреслила вона, на запах тіла, крім температури, впливає й ряд інших чинників: раціон, гормони, генетика, емоційний стан, види бактерій, що живуть на тілі, і косметичні засоби, які використовує особа.

Супрун пояснила, що на людській шкірі є потові екринові, апокринові та сальні залози. Екринові задіюються під час фізичних навантажень і спеки, їх в організмі найбільше. Апокринові найбільше активізуються під час статевого дозрівання. Вони розташовані в пахвових зонах, паховій зоні та навколо сосків.

"Ми схильні віддавати перевагу запахам представників протилежної статі, які менш із нами генетично схожі. Це – еволюційна передумова до сильнішого і більш здорового потомства", – зазначила в.о. міністра.

Ілюстрація WomenOnly

Раціон

З її слів, продукти з високим вмістом сірки, наприклад, цибуля, часник, кольрабі або брокколі, можуть негативно впливати на запах тіла. Також більш неприємним запах робить алкоголь, велика кількість вуглеводів і спецій.

При цьому позитивно на запах тіла впливають фрукти і овочі, а ось червоне м'ясо – ні.

Гормональний статус та емоційний стан

"Високий рівень стресу може підвищувати потовиділення", – підкреслила Супрун. За її словами, на запах у жінки може впливати прийом гормональних контрацептивів.

Генетика

Існує хвороба, яка називається триметиламінурія і через яку відбувається мутація в гені ферменту, який перетворює тріметіламін. Він накопичується в тканинах і надає тілу й усім його рідинам неприємний різкий запах, який нагадує запах гнилої риби.

Бактерії та мікроорганізми

За словами Супрун, на тілі людини бактерії є не тільки зверху, але й у верхніх шарах шкіри, і їх дуже багато.

"Найчастіше під пахвами є стафілококи і коринебактерії. На їх різноманітність впливають гігієнічні звички", – уточнила Супрун.

Засоби гігієни

Діючою речовиною антиперспірантів найчастіше є сіль алюмінію. Під час контакту з потом вони буквально заліплюють потові залози, у результаті чого поту стає менше.

При цьому в.о. голови МОЗ зазначила, що ці солі в деяких випадках можуть провокувати навіть ракові пухлини, але за умови прямого попадання в кров.

Також Супрун дала українцям кілька порад про те, як запобігти неприємному запаху та зменшити потовиділення:

Слідкуйте за гігієною тіла. Приймайте регулярний душ і при необхідності використовуйте антиперспіранти або дезодоранти.

Вибираючи засіб гігієни, читайте склад і дотримуйтеся інструкції. Не можна ігнорувати застереження "не завдавати на пошкоджену шкіру".

Одягайте одяг із натуральних тканин, які дозволяють тілу дихати і не затримують піт.

Перегляньте свій раціон. При необхідності відмовтеся від продуктів, які можуть спровокувати неприємний запах.

Займайтеся спортом. Під час тренувань потові залози активно працюють і "промиваються".

Різкий запах може бути викликаний побічними ефектами препаратів, які ви приймаєте. При необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

Якщо вас турбує "емоційний піт", то є сенс подумати про видалення волосся в цих ділянках. Його потрібно видаляти з корінням. Чим менше волосяних фолікулів, тим менше апокринових залоз, відповідно менше запаху. Гоління в цьому випадку майже нічого не вирішує.

Не користуйтеся аерозолями в приміщенні без хорошої вентиляції. Аерозолі при вдиханні можуть бути токсичними, особливо для маленьких дітей.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Супрун заявила, що тополиний пух насправді не викликає алергію, тому що є лише механічним подразником.

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