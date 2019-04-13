Як позбутися від запаху поту: знайдено замінник дезодоранту

Розчин, що містить у собі частки окису цинку, є більш ефективним засобом для боротьби із запахом поту, ніж найпопулярніші дезодоранти.

Про результати випробування цього засобу вчені розповіли на конференції ECCMID 2019 у Нідерландах. За їх словами, вони фактично випадково створили заміну для дезодорантів, експериментуючи з оксидом цинку (ZnO), передає "РИА Новости".

"Учасники нашого експерименту постійно запитували у нас: "Де ми можемо купити цей фантастичний засіб?". Він не містив у собі ароматичних добавок, як звичайні дезодоранти, проте наші добровольці завжди помічали, що він придушував будь-які неприємні запахи", — відзначає Магнус Агрен з госпіталю Біспеберга в Копенгагені (Данія).

Як з'ясувалося, сила цього розчину не залежить від статі учасників дослідів, рівня кислотності їх шкіри та інших її властивостей, чого спочатку побоювалися Агрен і його колеги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали п'ять найогидніших в світі запахів, грунтуючись на проведених дослідженнях. На першому місці виявився запах сірководню, його аромат мають тухлі яйця, а також уран.

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