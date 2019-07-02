Як позбутися розтяжок: дієтолог назвала ефективні методи

Найбільш ефективні методи в боротьбі з розтяжками – це лазерне лікування, мезотерапія і спеціальні креми.

Про це в своєму Instagram написала дієтолог Олена Кален, нагадавши, що розтяжки з'являються на тлі гормональних змін в організмі, пов'язаних найчастіше з вагітністю та пологами.

"Якщо розтяжки вже з'явилися, то найкращим способом від них позбутися або зменшити їх прояв буде лазерна терапія. Під час такої шліфовки вирівнюються поверхневі шари шкіри і вони стають менш помітними", – зазначила дієтолог.

Розтяжки на тілі Instsgram Олени Кален

Також вона зазначила, що косметологи в боротьбі з такими явищами призначають курси мезотерапії, під час яких у шкіру вколюють спеціальні вітамінні коктейлі. Вони допомагають прискорити регенерацію клітин. "Мінуси цих процедур – хворобливість і дорожнеча", – попередила Кален.

За словами дієтолога, можна також використовувати спеціальні креми, що містять розсмоктувальну рубцеву тканину речовину.

"Часто для того, щоб підібрати такий крем, який дійсно спрацює, йде достатня кількість часу, а ефект буде помітний лише при регулярному використанні", – написала дієтолог.

Як відомо, найчастіше розтяжки можна зустріти на стегнах, грудях, животі. Ті, які щойно з'явилися – багряного або фіолетового кольору. Згодом вони стають білими, після чого складніше піддаються корекції.

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