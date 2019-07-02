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/Косметологія

Як позбутися розтяжок: дієтолог назвала ефективні методи

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Найбільш ефективні методи в боротьбі з розтяжками – це лазерне лікування, мезотерапія і спеціальні креми.

Про це в своєму Instagram написала дієтолог Олена Кален, нагадавши, що розтяжки з'являються на тлі гормональних змін в організмі, пов'язаних найчастіше з вагітністю та пологами.

"Якщо розтяжки вже з'явилися, то найкращим способом від них позбутися або зменшити їх прояв буде лазерна терапія. Під час такої шліфовки вирівнюються поверхневі шари шкіри і вони стають менш помітними", – зазначила дієтолог.

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Розтяжки на тілі

Розтяжки на тілі

Instsgram Олени Кален

Також вона зазначила, що косметологи в боротьбі з такими явищами призначають курси мезотерапії, під час яких у шкіру вколюють спеціальні вітамінні коктейлі. Вони допомагають прискорити регенерацію клітин. "Мінуси цих процедур – хворобливість і дорожнеча", – попередила Кален.

За словами дієтолога, можна також використовувати спеціальні креми, що містять розсмоктувальну рубцеву тканину речовину.

"Часто для того, щоб підібрати такий крем, який дійсно спрацює, йде достатня кількість часу, а ефект буде помітний лише при регулярному використанні", – написала дієтолог.

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Як відомо, найчастіше розтяжки можна зустріти на стегнах, грудях, животі. Ті, які щойно з'явилися – багряного або фіолетового кольору. Згодом вони стають білими, після чого складніше піддаються корекції.

Розтяжки - це зміни на шкірі, які прийнято вважати неестетичними, тому жінок всіляко закликають з ними боротися. Давайте розберемося з-за чого вони з'являються і якими способами можна зменшити їх прояв або зовсім позбутися від ніх🙂 ⠀ Найчастіше розтяжки можна зустріти на стегнах, грудях, животі. Тільки що з'явилися розтяжки - багряного або фіолетового кольору за рахунок того, що просвічуються кровоносні судини через сполучну тканину. Після того, як відновиться тонкий шар епідермісу, розтяжки стають рожевими, а потім і зовсім білими, після чого набагато складніше піддаються корекції. ⠀ Розтяжки з'являються на тлі гормонального зміни в організмі, найчастіше викликаного вагітністю та родамі🤰 Шкіра стоншується і розтягується так, що її еластичності не вистачає, щоб скоротитися і місця надривів заміщуються сполучною тканиною. У ній немає меланіну, тому при засмагу з'явиться додатковий косметичний дефект - розтяжки залишаються білими. ⠀ 👉 Якщо розтяжки вже з'явилися, то найкращим способом від них позбутися або зменшити їх прояв буде лазерна терапія. При такій шліфовці вирівнюються поверхневі шари шкіри і вони стають менш заметнимі👍 ⠀ 👉 Також косметологи часто призначають курси мезотерапії, під час яких в шкіру вколюють спеціальні вітамінні коктейлі, які допомагають прискорити регенерацію клітин. Мінуси цих процедур - хворобливість і дороговізна🙌 ⠀ 👉 Ще можна використовувати спеціальні креми, які містять розсмоктують рубцеву тканину речовини. При цьому часто для того, щоб підібрати такий крем, який дійсно спрацює, йде достатню кількість часу, а ефект буде помітний лише при регулярному використанні. ⠀ ❓У вас є свої методи боротьби з розтяжками? Який спосіб або засіб допомогло або, навпаки, було марною тратою часу і грошей? Поділіться в комментаріях👇 ⠀ ✔Напомінаю, що на питання про марафоні я відповідаю в особистих повідомленнях. Напишіть мені "ТАК" в Директ, і я розповім докладніше про марафоні і допоможу вам знизити вагу легко і з удовольствіем😌 ⠀ # еленакален_совети # похудетьбистро # бездіет # красіваякожа # какізбавітьсяотрастяжек # розтяжки

Публікація від ОЛЕНА розжареного СХУДНЕННЯ БЕЗ дієт (@elenakalen)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 51-річна співачка Джанет Джексон всього за 9 місяців схудла на 50 кг після того, як народила первістка.

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