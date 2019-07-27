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/ Косметологія

Від чого жирніє волосся: Комаровський розвінчав популярний міф

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Причиною швидкого забруднення волосся може бути неправильно обраний шампунь. Більшість засобів моментально промиває голову від бруду і порушує захисний жировий шар: сальні залози починають працювати активніше, а волосся виглядає негарно.

Про це повідомив відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, багато жінок помилково вважає, що чим частіше мити волосся, тим привабливішим воно буде.

"Однією з причин швидкого забруднення може стати неправильний вибір шампуню, бальзаму або маски", – написав Комаровський.

Волосся

Волосся

Він зазначив, що багато виробників косметики роблять продукцію, метою якої є миттєвий результат, і згодом вплив таких засобів погано позначається на здоров'ї волосся і шкіри голови.

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"Практично всі сучасні шампуні моментально промивають голову від жиру і бруду, тим самим порушуючи захисний жировий шар. Через це сальні залози починають працювати активніше, і саме з цієї причини до середини дня ваше волосся виглядає жирними і неохайним", – додав лікар.

Також Комаровський порадив вибирати шампуні без агресивних хімічних речовин, таких як содіум лаурил/лаурет сульфатів (SLS/SLES), а також парабенів і силіконів.

Брудні волосся виглядає неохайно, і з цим треба якось боротися. Якщо вже до середини дня вимиті вранці волосся висять млявими пасмами, необхідно шукати причину. ⠀ Багато жінок помилково вважають, що чим частіше мити волосся, тим привабливіше вони будуть виглядати. На ділі це не так. ⠀ Однією з причин швидкого забруднення волосся може стати неправильний вибір шампуню, бальзаму або маски. Багато виробників косметики роблять продукцію, метою якої є миттєвий результат, і згодом вплив таких засобів згубно позначається на здоров'ї волосся і шкіри голови. Практично всі сучасні шампуні моментально промивають голову від жиру і бруду, тим самим порушуючи захисний жировий шар. Через це сальні залози починають працювати активніше, і саме з цієї причини до середини дня ваше волосся виглядають жирними і неохайними. ⠀ Намагайтеся вибирати шампуні без агресивних хімічних речовин, таких як содиум лаурил / лаурет сульфатів (SLS / SLES), а також парабенів і силіконів. ⠀ З численних виробників виділяється особливою якістю компанія Mulsan Cosmetic @mulsan_cosmetic. Це сучасна компанія узкоспеціалізірующаяся в області безпечної косметики. Слоган повністю описує принципи: "Mulsan - косметика для тих, хто читає склад". ⠀ Вся продукція проходить суворий контроль якості. Повністю виключені агресивні компоненти. Склад кожного продукту не має аналогів. Чи безпечно як для дорослих, так і для дітей. Відвідайте офіційний інтернет-магазин компанії mulsan.ru ⠀ @mulsan_cosmetic ⠀ Уважно читайте склад і бережіть здоров'я! ⠀ # направахреклами

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренд жіночих стрижок восени 2019-го – каре. Видання зібрало ідеї головної стрижки, а також поради щодо найбільш актуальних укладок.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
здоров'я
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