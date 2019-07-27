Від чого жирніє волосся: Комаровський розвінчав популярний міф

Причиною швидкого забруднення волосся може бути неправильно обраний шампунь. Більшість засобів моментально промиває голову від бруду і порушує захисний жировий шар: сальні залози починають працювати активніше, а волосся виглядає негарно.

Про це повідомив відомий лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, багато жінок помилково вважає, що чим частіше мити волосся, тим привабливішим воно буде.

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"Однією з причин швидкого забруднення може стати неправильний вибір шампуню, бальзаму або маски", – написав Комаровський.

Волосся

Він зазначив, що багато виробників косметики роблять продукцію, метою якої є миттєвий результат, і згодом вплив таких засобів погано позначається на здоров'ї волосся і шкіри голови.

"Практично всі сучасні шампуні моментально промивають голову від жиру і бруду, тим самим порушуючи захисний жировий шар. Через це сальні залози починають працювати активніше, і саме з цієї причини до середини дня ваше волосся виглядає жирними і неохайним", – додав лікар.

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Також Комаровський порадив вибирати шампуні без агресивних хімічних речовин, таких як содіум лаурил/лаурет сульфатів (SLS/SLES), а також парабенів і силіконів.

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