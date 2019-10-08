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/ Косметологія

Рвала кров'ю і скаржилася на біль: жінка впала в кому після збільшення сідниць

1.4т Читати матеріал російською

У США жінка впала в кому після неякісної процедури зі збільшення сідниць. Аби уникнути значних витрат, Маріела Алонсо погодилася провести операцію на дому.

Її "косметолог", Ена Болтон, не мала ліцензії, пише Daily Mail. Вона вколола Алонсо філлер всього за $800 просто у себе вдома.

У пацієнтки почалася алергія, вона повідомила "медику", що відчуває сильний біль, а у відповідь на це отримала пораду пити підсолоджену воду. Коли у жертви відкрилася блювота з кров'ю, косметолог все одно запевняла, що все йде за планом.

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Незабаром після операції у жінки діагностували пневмонію і госпіталізували для курсу антибіотиків. Однак замість поліпшення стан Алонсо почав стрімко знижуватися і лікарі змушені були помістити її в медикаментозну кому.

Ена Болтон

Ена Болтон

Daily Mail

У такому стані вона перебувала два місяці, а після приходу до тями з'явилися проблеми з мовою і моторикою.

Маріела Алонсо

Маріела Алонсо

Daily Mail

Правоохоронці затримали косметолога за роботу без ліцензії, вирішувати її долю будуть в суді.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі кілька дівчат постраждали після послуг манікюру. У однієї з них на пальці утворилася гниюча рана, яка не реагувала на лікування.

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США
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