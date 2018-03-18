Небезпечний аромат: дезодоранти виявилися шкідливими для здоров'я

Кожен з нас користується дезодорантом. Він допомагає зберігати свіжість навіть після інтенсивного тренування або в дуже жарку погоду.

Австралійські вчені ж закликають бути обережніше з цим засобом, передає MailOnline. Дослідження показали, в дезодорантах містяться речовини, що провокують розвиток алергії та інших хворобливих станів організму.

У дослідженнях брали участь 1100 чоловік. 26% з них відзначають, що мають неприємні реакції на запах дезодоранту. Зокрема, це головний біль, закладеність носа, запаморочення, нудота і інші прояви алергії.

Також було встановлено, що дезодоранти-антиперспіранти збільшують ризик раку грудей.

З'єднання алюмінію, що містяться в дезодорантах, блокують потові залози, і можуть накопичуватися в тканинах грудей, провокуючи естрогеноподібні ефекти. І довгостроковий вплив цих речовин призводить до утворення пухлин.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як влітку обходитися без дезодоранту .