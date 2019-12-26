Не гірше, ніж у салоні: косметологиня поділилася домашніми рецептами краси

Кожна жінка мріє про гарне тіло, красиве волосся і гладку шкіру обличчя. Але, на жаль, не у всіх є час і можливість регулярно відвідувати салони краси.

Турбуватися не варто, адже б'юті-процедури можна проводити і вдома – без участі фахівця і в будь-який зручний для вас час.

Косметологиня Ольга Ігнатьєва поділилася із читачками MedOboz прекрасними і недорогими рецептами краси, результати яких ви помітите вже після першого застосування.

Домашні процедури краси за ефективністю не гірші за салонні Леді

Ароматне обгортання

Для проведення процедури вам знадобиться харчова плівка, 100 мл меду, 3 краплі апельсинового масла і чайна ложка меленої кориці.

Всього на процедуру потрібно приблизно 2-3 години. Для початку прийміть гарячу ванну – процес має тривати орієнтовно 20 хвилин, щоб тіло гарненько розпарилося.

Після просушіться рушником і нанесіть на шкіру (живота, попереку, сідниць і стегон) злегка нагрітий на паровій бані або в мікрохвильовці мікс з описаних вище інгредієнтів, а поверх обмотайте харчовою плівкою. Тільки не перетягуйтесь, щоб не порушити кровообіг. Для покращення ефекту можна лягти під теплу ковдру або плед, або надіти теплу піжаму або халат. Через півтори-дві години зніміть плівку, прийміть душ і нанесіть на тіло живильний крем. Повторювати все можна через день.

Така процедура допоможе зробити шкіру більш м'якою і гладкою, а в перспективі зменшить прояви целюліту, забере кілька зайвих сантиметрів і зробить шкіру більш пружною.

Живлення для волосся

Таку процедуру потрібно проводити на ніч щонайменше раз на тиждень. Для приготування живильної маски візьміть по 2 ст.л. касторової, оливкової і реп'яхової олій, додайте до них 20 крапель апельсинової олії та 8 крапель іланг-ілангу.

Змішайте все та підігрійте мікс на водяній бані. Потім нанесіть все на сухе волосся і шкіру голови, зберіть в пучок і надіньте целофанову шапочку.

Вранці ретельно вимийте волосся шампунем (зверніть увагу, що засіб доведеться наносити кілька разів, оскільки олії з першого разу не змиються) і нанесіть бальзам.

Вже після першої процедури ваші локони стануть відчутно м'якші, з'явиться діамантовий блиск і зникне лупа, а згодом ви забудете про посічені кінчики і ламкість волосся.

Бананом по зморшках

Для шкіри обличчя теж є чудовий рецепт з продуктів, які напевно є у вас вдома. Так, для б'юті-процедури (можна проводити раз на тиждень) вам знадобиться десь година часу і наступні інгредієнти: кавовий жмих або дрібно перемелена непроварена кава, оливкова олія, банан і міцний зелений чай.

Отже, для початку змішайте чайну ложку кави з половинкою чайної ложки оливкової олії, нанесіть мікс на вологу шкіру і протягом декількох хвилин круговими рухами промассуйте обличчя. Така процедура очищає пори і видаляє мертві клітини, від чого обличчя відразу стане більш свіжим і гладким, а також в перспективі тонізує, омолоджує і повертає юнацький рум'янець.

Потім змийте пілінгову суміш водою, підсушіть шкіру паперовим рушником і нанесіть на 20 хвилин мікс з банана й чаю (розімніть половинку зі столовою ложки заварки). Ця маска наситить шкіру вітамінами, позбавить від запалень і жирного блиску, а також зробить її ще більш пружною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно робити, щоб зберегти молодість шкіри.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram