Medical Aesthetic Synergy Congress прошел 1-2 июня 2018 года в Киеве

1-2 июня 2018 года в Киеве состоялся Medical Aesthetic Synergy Congress ( MASC) – самый авторитетный и ожидаемый международный конгресс для профессионалов эстетической медицины. Вот уже 9 лет конгресс собирает признанных экспертов и практиков, которые делятся своим опытом, новейшими технологическими достижениями и прогрессивными методами работы.

Организаторами MASC выступили: Всеукраинская ассоциация пластических реконструктивных и эстетических хирургов (президент – Пинчук В.Д., д.мед.н., профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии НМАПО им. П.Л.Шупика); Украинское общество эстетической медицины (президент Цепколенко В.А. – д.мед.н., профессор кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика); Украинская академия дерматовенерологии (президент Литус А.И. – д.мед.н., заведующий кафедры дерматовенерологии НМАПО им. П.Л.Шупика).

В этом году конгресс собрал свыше 80 лекторов. Организаторы пригласили более 60 украинских специалистов – владельцев клиник, научных сотрудников и практиков, которые развивают реконструктивную и эстетическую медицину Украины и делают жизнь своих пациентов более здоровой, полноценной и счастливой.

Поделится своим опытом с украинскими медиками приехало 20 иностранных спикеров: Nazim Cerkes, Prof., M.D., PhD (Turkey); WolfgangGubisch, Prof. Dr. med. Dr. h.c. (Deutschland); Dr.MarcosHarel, M.D. (Israel); GinoRigotti, M.D., PhD (Italy); LeonidKogan, M.D. (Israel); Constantin Stan ,M.D., PhD (Romania); GiovanniBotti, M.D., PhD (Italy); EnochChambiVenero, профессор (USA); HoriaSiclovan(Romania); AndrzejIgnaciuk, M.D., PHD, (Poland); GlorianaAssalti, MD (Italy); BobKhanna Prof., M.D., PhD (UnitedKingdom); Gloria TrocchiM.D. (Italy); FulvioTomaselli,M.D. (Italy); JaredJagdeo M.D., M.S. (USA); Florian Heydeker(Italy); EvgueniTchoumatchenko, M.D., PhD (France); Олег Шептий, к.мед.наук (Россия); Александр Мелерзанов, к.мед.наук (Россия); Казбек Кудзаев (Северная Осетия).

Участники конгресса могли не только узнать о методических и технических особенностях работы зарубежных коллег, но и услышать о новейших достижениях мировой эстетической медицины.

Масштабность Medical Aesthetic Synergy Congress была обусловлена не только невероятным количеством истинных профессионалов, но и обширной тематикой, которая включала все ключевые сферы эстетической медицины: регенеративные подходы в работе пластического хирурга, современную дерматологию, инновационную косметологию, эстетическую стоматологию, эстетическую гинекологию, трихологию, анестезиологию.

Конгресс вызвал большой интерес не только в среде профессиональной медицинской отрасли, но и широкой общественности.

Основной идеей конгресса стало обьединение на одной площадке представителей всех специальностей и направлений, тесно связанных с эстетической медициной, а основным заданием – дать возможность делегатам изучить интересующие их проблемы с разных профессиональных точек зрения.

Работу секций возглавили ведущие украинские специалисты: Василий Пинчук, Владимир Цепколенко, Александр Литус, Ростислав Валихновский, Сергей Галич, Анатолий Компаниец и многие другие.

Впервые на Medical Aesthetic Synergy Congress были представлены секции "Эстетическая стоматология", которую возглавили ведущие специалисты данного направления Мирослава Дрогомирецкая и Лариса Дахно, а также секция "Эстетическая гинекология", модераторами которой стали Николай Яроцкий и Оксана Ромащенко.

Каждый участник конгресса получил сертификат о прослушанном курсе лекций.

Паралельно на конгрессе была представлена выставка стендов ведущих компаний украинского рынка препаратов и продукции эстетической медицины, имплантов, медицинского оборудования, лазерных аппаратов, среди которых: компания "AlmaLasers", "PolytechHealthUkraine", "Дека", "Allergan", "Mentor". Участники конгресса могли пообщаться с представителями компаний и выбрать самые современные аппараты и продукцию.

Также в рамках Medical Aesthetic Synergy Congress3 июня прошел уникальный мастер-класс по хирургии с онлайн трансляцией сложных операций по ринопластике и маммопластике, которые провели известные реконструктивные хирурги NazimCerkes, Prof., M.D., PhD (Turkey), HoriaSiclovan (Romania) и Dr.MarcosHarel, M.D. (Israel). Операции проходили на базе клиник "Valikhnovski Surgery Institute", который выступил одним из главных партнеров конгресса, и клиники "Endostep". Присутствующие могли в режиме реального времени наблюдать операции, а также обратиться к врачам с вопросами и обсудить увиденное с коллегами.

Medical Aesthetic Synergy Congress стал уникальным по своему масштабу и содержанию событием, проведение которого позволило не только повысить профессиональный уровень участников, а также способствовало укреплению сотрудничества между украинскими специалистами и ведущими специалистами международного сообщества эстетической медицины.

Благодарим партнеров Medical Aesthetic Synergy Congress за поддержку.