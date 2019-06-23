Косметичні травми: названі найнебезпечніші засоби

Дослідження показали, що діти віком до 5 років часто отримують косметичні травми.

У період з 1999 по 2015 рік продукти індустрії краси стали причиною семи дитячих смертей. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вчені з Національної дитячої лікарні в Колумбусі, США, проаналізувавши тип продуктів, шлях їх впливу та місце пошкодження, склали список небезпечних засобів, до якого увійшли:

засоби по догляду за нігтями;

за волоссям;

за шкірою;

ароматизатори.

Близько 75% травм сталися, коли діти ковтали продукти. Решта впливу були викликані потраплянням на шкіру або в очі.

"Хоча косметичний продукт не може бути шкідливим при використанні відповідно до вказівок, для батьків і опікунів важливо знати, що ці продукти можуть серйозно нашкодити маленькій дитині", – каже Ребекка МакАдамс, науковий співробітник Національної дитячої лікарні, автор дослідження.

Раніше MedOboz писав, що діти, чиї батьки розлучилися, частіше страждають ожирінням, особливо, якщо їм менше шести років.

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