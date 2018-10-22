Мимическими морщинами на лбу и возле глаз может "похвастаться" почти каждая представительница прекрасного пола на нашей планете. И, поверьте моему опыту, минимум каждой второй это доставляет дискомфорт. Появлению этих морщин мы обязаны нашей активной мимике. От того, как вы привыкли разговаривать и проявлять свои эмоции, зависит активность мышц на лице (и чаще это гиперактивность), а от этого – появление заломов на коже. Чтобы глубина морщины не увеличивалась, нужно расслабить мышцы (так сказать, зафиксировать лоб). С помощью чего мы можем это сделать? Это наш "грозный" (и мой любимый) ботулотоксин, который в народе прозвали ботоксом. Этот препарат уже оброс мифами, и сейчас мы попробуем расставить все по местам.

МИФ № 1. Все инъекции в кожу лица – это ботокс

Это самый распространенный миф. Итак, начнем с ботулинотерапии. "Ботокс" – это первое торговое название препарата на основе токсина ботулизма (ботулотоксина). Но сейчас есть много других препаратов на основе ботулотоксина – с аналогичными свойствами и действием. Ботулинотерапию используют для того, чтобы умерить (уменьшить) подвижность мышц и предотвратить образование морщин в этих местах. Уколы (инъекции) делают в лоб, межбровье, "гусиные лапки" (возле уголков глаз) и "кроличьи морщинки" (на носу), возможно введение и в область шеи – мышцы платизмы и подбородка, но это уже зависит от потребности пациента и умения доктора.

Часто пациенты эту процедуру путают с уколами филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция. Эти препараты являются инъекционными имплантатами – замещают нехватку недостающих тканей и заполняют ее. Потому такие уколы делают для увеличения или изменения формы губ, скул, подбородка или даже носа, а также заполнения носо-слезной борозды.

МИФ № 2. Ботулотоксин используют люди в возрасте, для того чтобы вернуть молодость

Людям старше 60 лет вообще не совсем целесообразно начинать ботулинотерапию, так как в моновиде она не даст желаемого результата. А вообще, весь мир давно перешел на ботулотоксин как профилактику образования глубоких морщин в старости. Если в юном возрасте из-за активной мимики лица мышцы очень подвижны, это повод прийти к доктору. Потому что с годами на коже будут образовываться заломы и глубокие внутридермальные морщины. С этим бороться будет сложно, и в этом случае нужно будет подключать уже биоревитализацию или даже контурную пластику. По законодательству пациент может принимать решение с 18 лет. Но у меня в практике были случаи, когда уже в возрасте 20–25 лет у девочек были достаточно глубокие морщины, сравнимые с теми, что у 45-летних женщин. Так что нет "правильного" возраста – здесь должны решать доктор с пациентом, основываясь на исходной ситуации.

МИФ № 3. Ботулотоксин превратит мое лицо в пластиковую маску

Этот миф был реальностью десяток лет назад, но с того времени многое изменилось. Сейчас врачи работают с современными техниками введения и минимальными эффективными дозировками препарата – не для того, чтобы полностью обездвижить мышцы, а чтобы их расслабить и добиться неполного сокращения. Так что на вашу мимику никто не посягает. Также за последние годы препараты для ботулинотерапии усовершенствовались.

МИФ № 4. Уколы надо делать часто и каждый раз увеличивать дозу.

После укола мышцы лба атрофируются, уколы придется делать регулярно

Сейчас все пришли к минимальным эффективным единицам препарата, но точную дозу все же должен рассчитать доктор в зависимости от подвижности лицевых мышц. Разработаны протоколы и рекомендуемые дозы для разных зон. При стандартной ситуации для лба и межбровной зоны это приблизительно 30 единиц в случае препаратов Botox, Xeomin (в одной ампуле – от 50 до 100 единиц). Для сравнения, в неврологии используют дозировки в двадцати- или даже пятидесятикратном размере больше для людей с ДЦП, кривошеей и миастенией. Еще одна хорошая новость в том, что со временем доза обычно уменьшается. При первой процедуре может быть введена достаточно большая доза ботулотоксина, но к третьей-четвертой процедуре она может уменьшиться. Потому что за это время пациент привыкает не сокращать расслабленные мышцы.

Сама процедура длится до 15 минут, длительность эффекта индивидуальна. Она зависит от того, насколько быстро регенерируются ткани организма, но при стандартной ситуации действие препарата длится 4–6 месяцев.

Без ПОСТОЯННОГО введения ботулотоксина морщинами вы не покроетесь – это факт. Без ботулинотерапии лицевые мышцы просто вернутся в свой привычный ритм подвижности. Зато у процедуры есть несколько неочевидных, но однозначных бонусов. Во-первых, лоб является зоной лифтинга. А это означает, что после укола у вас подтянется лоб и "откроются" глаза. Также препарат немного блокирует выработку кожного сала, и жирная пористая кожа начинает выглядеть намного лучше. А еще за счет того, что гладкая поверхность кожи лба преломляет лучи света, появляется "сияние".

МИФ № 5. Уколы ботулотоксина может сделать мой косметолог или даже подруга

Это категорическая ложь, которая может стоить вам красивого личика. Запомните: инъекции должен делать только (!) доктор, то есть человек с медицинским образованием. Доктор должен идеально знать анатомию и понимать, в какую именно мышцу он колет ботулотоксин и что точно хочет заблокировать. Если врач не доколет, переколет или попадет не в ту мышцу, брови могут опуститься на глаза или, наоборот, будут слишком приподняты. А в худшем случае это может произойти только с одной бровью – и тогда получится ярко выраженная асимметрия. Конечно, через месяц, когда нервные окончания начнут восстанавливаться, все начнет возвращаться на свои места, но это время вам придется сосуществовать с таким личиком. Чтобы себя от этого обезопасить, поинтересуйтесь, есть ли у врача высшее медицинское образование и спецподготовка по инъекционной анатомии.

В завершение хочется отметить, что при всех своих преимуществах уколы ботулотоксина вовсе не панацея. Помимо гиперподвижности мышц, надо работать и над качеством кожи, делать ее более упругой и увлажненной. В этом нам помогают такие процедуры, как мезотерапия, биоревитализация – уколы той же гиалуроновой кислоты, которые стимулирует работу клетки фибробласта, а они, в свою очередь, вырабатывают собственную гиалуроновую кислоту и собственный коллаген.

В любом случае свою кожу нужно любить, заботиться о ней и беречь ее от стрессов. И тогда через много-много лет она отблагодарит вас прекрасным эстетическим видом.