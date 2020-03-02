Как предотвратить изменения формы груди: советы врача

Со временем каждая девушка может заметить изменения в размерах и форме своей груди. Спровоцировать их могут разные причины: как физиологические, так и наследственные.

Однако есть способы, благодаря которым можно отсрочить внешние метаморфозы. Подробнее о факторах обвисания груди и методах предотвращения таких изменений рассказывает пластический хирург и онкомаммолог Андрей Якобчук.

Причины

На самом деле факторов обвисания груди много. Большинство можно принять во внимание, например, отказаться от вредных привычек, но с некоторыми бороться бесполезно: еще никто не победил гравитацию в этом вопросе.

Попробуйте избавиться от нескольких причин или внедрите в повседневную жизнь методы, которые будут способствовать упругости груди. В любом случае достичь положительного эффекта удастся. А теперь – к перечню факторов, из-за которых бюст опускается.

Менопауза

Когда женщина проходит через этап климакса, необходимые гормоны в ее организме вырабатываются намного хуже. Эстрогены отвечают за полноту и упругость ткани, а также поддерживают необходимый уровень коллагена, но после 50–60 лет ситуация меняется. Менопауза приводит к потере эластичности кожи в общем и груди в частности.

Беременность и кормление ребенка

Грудь может увеличиваться из-за того, что в организме женщины в это время перестраиваются многие физиологические процессы. Когда клетки соединительной ткани не успевают вырабатывать коллаген, появляются растяжки на коже, а она сама теряет эластичность.

Плюс ко всему, длительное кормление ребенка грудью также может повысить риски обвисания бюста в будущем. это работает с резким набором и сбросом веса.

Вредные привычки

Они негативно влияют на весь организм, и в частности – на грудь. Это и курение, и чрезмерное употребление алкогольных напитков, и отсутствие физических нагрузок, и большая любовь к принятию солнечных ванн, и лишний вес.

Попробуйте спать на спине, а не на боку или животе и не занимайтесь спортом без специального спортивного лифа. Все вышеперечисленное влияет на то, сколько еще времени грудь будет радовать свою обладательницу упругими формами.

Бюстгальтеры

Если вы привыкли носить бюстгальтер не снимая, лучше отказаться от этой идеи. Связки и мышцы груди постоянно находятся в неприродном состоянии, из-за чего позже грудь может обвиснуть. Но тут нужно учитывать и ее размер: если грудь маленькая, бюстгальтеры лучше не носить, потому что связки будут тренироваться сами по себе. Если грудь 3-4-го размера, то лучше бюстгальтер надевать чаще, так как он будет выполнять поддерживающую функцию.

Как улучшить состояние груди?

Есть разные степени обвисания бюста. При начальной стадии все можно исправить собственными силами, а вот при 2-3-й нужно обращаться к пластическому хирургу для подтяжки. Многие девушки выбирают этот метод после кормления ребенка грудью, если детей больше не планируют. Попробуйте следующие способы.

Спорт

С помощью физических упражнений можно приподнять грудь и даже чуть-чуть увеличить ее объем визуально. Для этого выполняйте регулярно классические отжимания и махи руками, сжимайте сильно различные предметы, сгибайте колени. Во время занятий спортом вы должны чувствовать нагрузку на грудную мышцу, за счет которой и будет видоизменяться бюст.

Найдите свой бюстгальтер

Найдите бюстгальтер, который не сжимает грудь, а его шлейки не впиваются в кожу. Когда будете заниматься физическими упражнениями, обязательно надевайте спортивный лиф, который соответствует вашему виду спорта.

Уход за собой

Чтобы сохранять упругость груди дольше, нужно правильно питаться и не сидеть на диетах. Для выработки коллагена, который отвечает за эластичность кожи, нужно стараться чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться, придерживаться правильного режима дня, употреблять корректные продукты и заниматься самомассажем. После 25 лет этот белок перестает активно поступать в организм, поэтому о его сохранении нужно позаботиться заранее.

Изменение формы груди в силу описанных причин – абсолютно естественный процесс. Чтобы сохранить упругость подольше, следует пересмотреть свои привычки и образ жизни, уделять время спорту и не забывать о здоровом питании.

Если есть вопросы к эстетике, то нужно пересмотреть факторы, из-за которых процесс может ускориться, и попробовать методы профилактики. В крайнем случае можно прибегнуть к подтяжке груди, обратившись к профессионалу.

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