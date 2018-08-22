В нашей стране нет специальности "косметология". Вот в классификаторе специальностей есть "астролог", "гадалка", а "косметолог" нет. Но они есть. И работают ими все, кто хочет.

Не буду говорить, что у многих даже нет медицинского образования. А у некоторых специалистов только среднее медицинское, что не допустимо для профессии дерматокосметолог.

Говорить, почему так происходит, думаю, не стоит. И так понятно - большие деньги влекут всех. О специалистах "косметиках" я уже писала, к ним есть четкие требования. А какие же требования к докторам?

Итак. Во первых, заведение, в котором будут выполнять инъекционные процедуры, должно иметь медицинскую лицензию. Вы много таких знаете? Я нет... Более того, существуют клиники пластической хирургии, не имеющие медицинской лицензии. Как такое может быть? Ведь пластическая операция - это в первую очередь операция. И как после любой операции возможны послеоперационные осложнения или летальность. И после инъекционных процедур, поверьте, тоже могут быть осложнения. Но о них поговорим отдельно.

А что с доктором? Какие требования к людям, создающим красоту? Врачи должны иметь базовое образование по дерматовенерологии (обучение в интернатуре или специализация). Все доктора знают о аттестации каждые 5 лет (сейчас введены изменения, с которыми можно ознакомиться. "Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я", від 28 березня 2018 р, номер 302). Но суть особо не меняется. И поэтому аттестация или категория тоже должна быть у вашего доктора.

Многочисленные красивые сертификаты, которыми увешаны стены косметолога, не имеют никакой юридической силы. Есть интересная статья С. Г. Юдиной, посвящённая проблемам косметологии в Украине. Она делит врачебную косметологию на терапевтическую и хирургическую. Терапевтическая косметология - дерматокосметология и эндокринная косметология. Хирургическая - пластическая хирургия (к слову, категорию данные Специалисты получают по специальности хирургия), онкокосметология, дерматохирургия.

Так что получается, получив диплом о высшем медицинском образовании или о высшем фармакологическом образовании, нельзя колоть губы? Нельзя. И я полностью согласна с С.Г. Юдиной. В соседнем государстве очень жесткие требования к косметологам, выполняющим инъекционные процедуры. И строгий контроль за клиниками. И конечно, все регулируется законодательной базой. Надеюсь и в нашей стране кто- то обратит внимание на существующую проблему.

И у нас тоже будет контроль за такими клиниками и специалистами. Контроль за компаниями, которые продают препараты людям без необходимой квалификации. Ведь они тоже нарушают закон. К слову, я обратилась во многие компании с просьбой продать мне препараты на основе гиалуроновой кислоты и " записалась" на курсы по нитевым методикам. И никто не попросил показать диплом. Спросили имею ли я высшее медицинское образование. И все...

Но не все так ужасно. Есть хорошие специалисты соответсвующие всем требованиям. И в Киеве существуют салоны-клиники, которые полностью соответствуют всем нормам и доктора, работающие там тоже соответствуют требованиям дерматокосметолога.

Если кому нужно - поделюсь информацией.