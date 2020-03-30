Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Косметологія

Андрій Якобчук
Андрій Якобчук
Всі статті автора

Грудь как проклятье

935
Читати матеріал російською

В подавляющем большинстве случаев, женская грудь всегда воспринималась, как основной признак женской сексуальности. И действительно из античных времён, до страниц глянцевых журналов за прошлый месяц грудь всегда остаётся в центре внимания. Почему происходит именно так?

В далёкую пору первобытных людей, когда мужчины не подбирали слов при знакомстве и сразу "тащили в пещеру" большая грудь была признаком здоровья женщины и сигнализировала самцу о том, что она готова к спариванию и деторождению.

Прошло много миллионов лет и мало что поменялось...

Но такой ли это дар, большая грудь? И в данном случае речь идёт и от природы больших размерах молочных желез и о результатах пластических операций.

Одной из самых частых моих пластических операций является операция по уменьшению груди. У операции даже не эстетические, а медицинские показания. Речь не идёт об уменьшении груди со второго – третьего размера. Жалобы как раз предъявляют обладательницы шестого – восьмого размера груди. Именно эти девушки не чувствуют огромное счастье от своей огромной груди, а считают её своим проклятьем.

С чем это связано? Прежде всего большая грудь создаёт банальные трудности в подборе нижнего белья. Много ли вы видели бюстгальтеров размера E c ажурными вставками и не похожими на учебный парашют модели Д-6? Если бельё и продается в магазинах, то вряд ли оно удовлетворять эстетические запросы клиентов.

Если убрать чисто эстетические комплексы от внешнего вида груди, остаётся хроническая боль в спине, которой способствует ношение нескольких лишних килограмм” в области декольте. Дискомфорт, особенно в тёплое время года, создает постоянное раздражение, от соприкосновения кожи под грудью и кожи живота.

Уже на этапе подросткового созревания, проблема большой груди, становится более чем очевидной. И после достижения совершеннолетия, в 22-26 лет девочки приходят на консультацию, чтобы обсудить возможные варианты по уменьшению груди. Если это не происходит в этом возрасте, то испытав радость материнства, девочки всё равно ищут решение своей проблемы.

Парадоксальным является тот факт, что в такой огромной груди, очень часто возникают проблемы с кормлением грудью малышей. Длительность лактации всего несколько месяцев.

Операции по уменьшению груди, являются на порядок более технически сложными, в сравнении с операциями по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов. Более того, уменьшение ткани груди и перенос сосково-ареолярного комплекса, всегда опасен возможным нарушением кровоснабжения соска и ареолы. Но этот риск в значительной степени оправдан, чувством облегчения, которое испытывает женщина от обретения красивой, пропорциональной и гармоничной груди.

И если природа не наградила вас огромной грудью, то риски остаются в лице нерадивых пластических хирургов.

Существует стереотип, что большая грудь хорошо, а очень большая грудь – это очень хорошо. Судя по всему, именно этим принципом руководствуются пластические хирурги, устанавливающие огромные импланты груди.

Ведь счастье у таких пациенток проходит быстрее, чем заживают швы. Чувство хронического дискомфорта заставляют девочек кардинально менять образ жизни.

Если раньше они активно занимались фитнесом ,бегом и другими активностями, То после операции, они не могут в полном объеме быть физически сознательными.

Имплант, каким бы технологичным он не был, остаётся инородным телом. И чем больше размер этого инородного тела, тем больше проблем может возникнуть в будущем.

Размеры силиконовых имплантов более 450-500 мл, с большей вероятностью будут смещаться, переворачиваться. Импланты таких размеров, будут критически давить на ткани, тем самым сводя к нулю вероятность кормления грудью в будущем.

Являются ли силиконовые импланты Вселенским злом? Я думаю это клише можно "приклеить" к пластическим хирургам, пропагандирующим огромные импланты груди. Не зная или умалчивая о тех опасностях и осложнениях, которые могут возникнуть в будущем.

Украинские женщины – самые красивые в Мире. Желаю быть им ещё и самыми умными, не поддаваясь на сомнительные предложения сомнительных хирургов, избавляясь от своих эстетических и душевных комплексов, только у самых лучших профессионалов своего дела.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Андрій Якобчук Андрій Якобчук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Косметологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини