Грудь как проклятье

В подавляющем большинстве случаев, женская грудь всегда воспринималась, как основной признак женской сексуальности. И действительно из античных времён, до страниц глянцевых журналов за прошлый месяц грудь всегда остаётся в центре внимания. Почему происходит именно так?

В далёкую пору первобытных людей, когда мужчины не подбирали слов при знакомстве и сразу "тащили в пещеру" большая грудь была признаком здоровья женщины и сигнализировала самцу о том, что она готова к спариванию и деторождению.

Прошло много миллионов лет и мало что поменялось...

Но такой ли это дар, большая грудь? И в данном случае речь идёт и от природы больших размерах молочных желез и о результатах пластических операций.

Одной из самых частых моих пластических операций является операция по уменьшению груди. У операции даже не эстетические, а медицинские показания. Речь не идёт об уменьшении груди со второго – третьего размера. Жалобы как раз предъявляют обладательницы шестого – восьмого размера груди. Именно эти девушки не чувствуют огромное счастье от своей огромной груди, а считают её своим проклятьем.

С чем это связано? Прежде всего большая грудь создаёт банальные трудности в подборе нижнего белья. Много ли вы видели бюстгальтеров размера E c ажурными вставками и не похожими на учебный парашют модели Д-6? Если бельё и продается в магазинах, то вряд ли оно удовлетворять эстетические запросы клиентов.

Если убрать чисто эстетические комплексы от внешнего вида груди, остаётся хроническая боль в спине, которой способствует ношение нескольких лишних килограмм” в области декольте. Дискомфорт, особенно в тёплое время года, создает постоянное раздражение, от соприкосновения кожи под грудью и кожи живота.

Уже на этапе подросткового созревания, проблема большой груди, становится более чем очевидной. И после достижения совершеннолетия, в 22-26 лет девочки приходят на консультацию, чтобы обсудить возможные варианты по уменьшению груди. Если это не происходит в этом возрасте, то испытав радость материнства, девочки всё равно ищут решение своей проблемы.

Парадоксальным является тот факт, что в такой огромной груди, очень часто возникают проблемы с кормлением грудью малышей. Длительность лактации всего несколько месяцев.

Операции по уменьшению груди, являются на порядок более технически сложными, в сравнении с операциями по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов. Более того, уменьшение ткани груди и перенос сосково-ареолярного комплекса, всегда опасен возможным нарушением кровоснабжения соска и ареолы. Но этот риск в значительной степени оправдан, чувством облегчения, которое испытывает женщина от обретения красивой, пропорциональной и гармоничной груди.

И если природа не наградила вас огромной грудью, то риски остаются в лице нерадивых пластических хирургов.

Существует стереотип, что большая грудь хорошо, а очень большая грудь – это очень хорошо. Судя по всему, именно этим принципом руководствуются пластические хирурги, устанавливающие огромные импланты груди.

Ведь счастье у таких пациенток проходит быстрее, чем заживают швы. Чувство хронического дискомфорта заставляют девочек кардинально менять образ жизни.

Если раньше они активно занимались фитнесом ,бегом и другими активностями, То после операции, они не могут в полном объеме быть физически сознательными.

Имплант, каким бы технологичным он не был, остаётся инородным телом. И чем больше размер этого инородного тела, тем больше проблем может возникнуть в будущем.

Размеры силиконовых имплантов более 450-500 мл, с большей вероятностью будут смещаться, переворачиваться. Импланты таких размеров, будут критически давить на ткани, тем самым сводя к нулю вероятность кормления грудью в будущем.

Являются ли силиконовые импланты Вселенским злом? Я думаю это клише можно "приклеить" к пластическим хирургам, пропагандирующим огромные импланты груди. Не зная или умалчивая о тех опасностях и осложнениях, которые могут возникнуть в будущем.

Украинские женщины – самые красивые в Мире. Желаю быть им ещё и самыми умными, не поддаваясь на сомнительные предложения сомнительных хирургов, избавляясь от своих эстетических и душевных комплексов, только у самых лучших профессионалов своего дела.

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