Когда у меня родился сын, я обратила внимание на то, что у него есть на шее полоски – те самые, которые мы называем "кольца Венеры". Сейчас ему 6 и они на том же месте и в том же количестве. Но почему-то ещё никто не сказал, что ему требуется помощь косметолога...
Если вы посмотрите на своих деток, то практически у всех вы обнаружите такие полоски. Это некий генетический рисунок, с которым мы рождаемся.
Полосы возникают там, где мышца шеи платизма соединена с кожей тонкими фиброзными тяжами – соединительной тканью.
Если слой подкожной жировой клетчатки достаточно выражен – мы наблюдаем значительные "перетяжки" (кольца Венеры).
Иллюстрация
Избавиться от них НЕВОЗМОЖНО, а вот сделать менее заметными и "эстетичными" можно:
снизить вес. Из-за особенностей строения платизмы жировые отложения в области шеи распределяются неравномерно, а полоски, так как они не могут изменить свой размер, ещё больше утягивают шею и становятся заметнее.
устранить отёчность. Чем больше отёчность, тем сильнее будут выбухать "налитые" ткани над тяжами, тем глубже будут выглядеть морщины на шее.
следить за осанкой. Это наверное правило номер 1. Тут, мне кажется, даже ничего объяснять не нужно.
выполнять упражнения для платизмы.
правильно ухаживать. Кожа шеи нуждается в особом уходе, так как на ней невыражены сальные железы и капиллярная сеть, а значит кожа в этой области более сухая и раньше стареет. Не забывайте наносить крем на неё, как минимум.
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