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/ Косметологія

Дешево і сердито: дерматологиня підказала, які масла замінять дорогу косметику

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Краса вимагає жертв, при чому фінансових. Адже не секрет, що за стандартний уходовий набір (крем для тіла, вік, особи і т.д.) якісної косметики можна залишити в аптеці-магазині не одну тисячу гривень.

Дерматокосметологиня Ольга Ігнатьєва пропонує спробувати більш доступну альтернативу таким засобам. "Різні аромамасла в більшості входять до складу (є основними діючими речовинами) дорогих кремів. Тому якщо ви користуєтеся косметикою для щоденного догляду, а не лікувальною, можна спробувати перетворити базовий засіб (наприклад, легкий крем без ароматизаторів і ароматизаторів) в справжній еліксир краси за допомогою декількох крапель корисних аромамасел", – підказала експертка MedOboz.

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Всього пара крапель, і звичайний крем перетворюється в чарівний еліксир молодості

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Отже, які ж масла можуть створити чудеса зі шкірою?

Марула

Головна властивість цієї олії – живити і зволожувати шкіру. Вона є джерелом великої кількості жирних кислот, які дуже потрібні сухій тонкій шкірі. При цьому після неї на шкірі не залишається жирного блиску і відчуття липкості.

Додайте 5 крапель олії до 10 г базового крему, ретельно перемішайте і сміливо використовуйте засіб вранці і ввечері.

Чайне дерево

Це засіб – мастхев для тих, кого часто турбують висипання на шкірі, адже здатний справлятися з бактеріями, які призводять до запалень і нагноєнням.

Але варто зазначити, що концентроване масло чайного дерева може залишати опіки на шкірі, тому вимагає обережного використання. Для ефекту достатньо 1-2 крапель на 10 г крему або ж наносьте строго точково на запалені ділянки шкіри.

Аргана

Це масло називають рідким золотом, і не дарма. Завдяки своєму складу воно стимулює вироблення колагену, від чого шкіра розгладжується і стає більш пружною, "ховаються" зморшки і інші вікові ознаки.

Масло аргана можна застосовувати для будь-якого типу шкіри. Додайте 4 краплі олії в базовий крем (близько чайної ложки) і наносьте на обличчя двічі в день або на ніч.

Кокос

Це масло чудово підходить для заміни лосьйону для тіла. Воно рятує шкіру від сухості, появи тріщин і дерматиту, також пом'якшує огрубілі ділянки (як на стопах і долонях) і прискорює загоєння тріщин.

Його не потрібно розводити з базовим кремом, а просто використовуйте замість звичного засобу після прийняття душу або ванни.

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Роза

До складу масла троянди входять тонізуючі і живильні компоненти, які повертають м'якість і пружність шкірі, допомагають вирівняти тон і запобігти появі зморшок.

Використовувати його можна як в якості добавки до щоденного крему, так і для приготування масок (потрібно розвести масло троянди в базовому в співвідношенні 1:5).

Разом з тим лікарка рекомендує перед використанням усіх цих масел зробити невеликий тест, щоб переконатися, що ваша шкіра нормально на них відреагує. Так, нанесіть трохи масла на зап'ястя і почекайте пару годин. Якщо ніяких негативних ознак в цій області не виникло (як то свербіж, печіння, набряклість і т.д.), можете сміливо їх вносити в список своїх б'юті-засобів.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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