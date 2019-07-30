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Ганна Мірошніченко
Ганна Мірошніченко
Лікар-хірург, асистент кафедри загальної і невідкладної хірургії ім. П. Л. Шупика Всі статті автора

БАДы и гомеопатия как враги пластической хирургии

2.3т Читати матеріал російською

Всем известно мое отношение к БАДам и гомеопатии. Кто не знает - я очень отрицательно отношусь к этому направлению "лечения" пациентов.

И уже слышу голоса сторонников гомеопатии: "Гомеопатия помогает! Еще много веков назад наши предки пользовались траволечением и гомеопатией".

Да, пользовались. А еще ходили в шкурах, мылись раз в год и средняя продолжительность жизни была 36 лет.

Все помним слова Пушкина о Кармазине : "В комнату вошел старик лет 30". Или бальзаковский возраст – тоже 30 лет. До стремительного развития медицины люди в возрасте 30 лет были уже глубокими стариками и что-то травы и гомеопатия не улучшали их качество жизни и моложе они не становились. Но это только мое мнение и я с уважением отношусь к тем кто его не поддерживает.

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Однако, когда пациенты обращаются к нам за эстетическими операциями и говорят, что принимают БАДы или гомеопатию все же мы просим их отказаться от этого лечения, хотя бы временно.

Почему? Потому что в данной группе нет четкой дозировки того или иного вещества и некоторые могут увеличить риск послеоперационных кровотечений, могут вызывать сонливость, способствовать негативным последствиям после выполнения эстетической операции.

В ноябре 2016 г. в г. Форталеза, в рамках 53-го конгресса Общества пластических хирургов Бразилии, состоялся Первый Мировой форум по безопасности, осложнениям и защите специальности "Пластическая хирургия". На этом конгрессе выступил с докладом профессор Пшениснов К.П. , в его докладе проведен анализ 100 пациентов, которым были выполнены эстетические операции. И он показал, что 55% использовали гомеопатические или фитотерапевтические препараты. И соответственно у этих 55% в послеоперационном периоде отмечались раневые осложнения.

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Одна из рекомендаций - воздержаться пациентам от регулярного приема таких препаратов за 2-3 недели до операции.

Поэтому, дорогие друзья, придерживайтесь рекомендации своих оперирующих хирургов. Молодость и красота никак не зависит от БАДов и гомеопатии. А пластические хирурги все же владеют тайнами продления прекрасной молодости.

Прислушайтесь к нашим советам! И тогда мы с вами, совместными усилиями добьемся прекрасных эстетических результатов!

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Автор
Ганна Мірошніченко Ганна Мірошніченко
Місце
Україна
Тег
пластична хірургія
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Скорее - кошелькам пластических хирургов...Травы и иглоукалывание, как и гомеопатия пришли с Востока, и женщины там до сих пор предпочитают традиционное лечение, в 70 выглядят на 40..А бальзаковский возраст - просто социальный стереотип, не более того!
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
смешно!пластическая хирургия сетует за неприемлимость гомеопатии!!! куда проще садить пациента на дорогущие лекарства! традиционная медицина в Украине очень больна, а нам надо выживать,поэтому и траволечение и гомеопатия это спасение нашего здоровья нами самостоятельно,если наше здоровье никому не надо то мы сами за него поборемся!
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