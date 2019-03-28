Чотири руки і око-3D-камера: в Україні вперше провів операцію робот-хірург NASA

В Україні вперше операцію провів розроблений NASA робот-хірург, якого назвали ДаВінчі.

Хірургічного втручання потребував 54-річний чоловік. У нього друга стадія раку передміхурової залози. Операцію провели у Вінниці. Вона закінчилася успіхом, і пацієнта незабаром випишуть із лікарні, повідомляє ТСН.

Керував процесом досвідчений хірург – заради цього спеціально приїхав із Києва.

Скріншот з відео

"Робот має чотири руки, у яких кріпляться хірургічні інструменти. Очі лікаря – це 3D-камера, її через маленький отвір вводять у тіло пацієнта. Усі рухи медика за пультом повторюють маніпулятори", – йдеться в сюжеті.

"У нього є якості, які не може повторити рука хірурга, плюс діаметр інструмента 8 мм і він повторює те, що робить кисть лікаря діаметром 10 см", – пояснив хірург-учасник операції Сергій Байдо.

Скріншот із відео

ДаВінчі спочатку був помічником військових медиків, згодом його почали використовувати і в цивільній медицині. Втім, в Україні він працював уперше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хірурги з Києва провели унікальну операцію шестирічній дитині, яка навіть не описана в медичних підручниках. Вони реконструювали дівчинці гортань, трахею і зробили стравохід із кишечника.

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