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Чому жінки живуть довше за чоловіків: з'явилася відповідь

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Чоловіки живуть не так довго, як жінки, через набір статевих хромосом XY.

Про це сказано у дослідженні вчених австралійського Університету Нового Південного Уельсу. Робота опублікована на сайті журналу Biology Letters.

Вони хотіли перевірити гіпотезу, згідно з якою Y-хромосоми не можуть захистити організм від шкідливих мутацій у X-хромосомах. При цьому передбачається, що друга копія статевої хромосоми здатна коригувати зміни ДНК і навіть замінити свою "постраждалу" пару.

Чому жінки живуть довше за чоловіків: з'явилася відповідь

ktk.kz

"Ми вивчили дані про тривалість життя не тільки приматів, інших ссавців і птахів, але і рептилій, риб, амфібій, павуків, тарганів, коників, жуків, метеликів і метеликів", – зазначив один з авторів дослідження Зої Кірокостас.

З'ясувалося, що особини з ідентичною парою хромосом в середньому живуть на 17,6% довше. При цьому в залежності від виду такий гомогамний набір хромосом може бути як у чоловічих, так і у жіночих особин.

Так, у птахів і метеликів саме самці визначаються хромосомами ZZ, в той час як самки мають ZW-хромосоми. У цьому випадку тривалість життя буде більше у чоловічих особин.

У людини саме жінки є носіями хромосом XX і тому вони живуть довше, пояснюють вчені. Як помітили дослідники, якщо довгожителями виявлялися самці, то вони переживали самок лише на 7%. Якщо ними виявлялися самки, то у них цей показник досягав майже 21%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, питання збереження фертильності у молодих жінок, хворих на рак, є серйозною проблемою для медиків. Однак французьким вченим вдалося зробити справжній прорив, провівши успішне ЕКО пацієнтці з гормонозалежним раком молочної залози.

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Автор
Гліб Іванов
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