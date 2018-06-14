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Чому вмирають люди: названо топ-10 причин

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Ішемічна хвороба серця та інсульт є найпоширенішими причинами смерті у людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, також до топ-3 входять інфекції нижніх дихальних шляхів. Таку інформацію оприлюднили в Twitter ООН.

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Twitter ООН

Далі розташувалися ускладнення перинатального періоду (він починається з 22 тижня вагітності), хронічна обструктивна хвороба легень, діарейні захворювання і ВІЛ/СНІД.

Замикають десятку найбільш частих причин смерті туберкульоз, рак трахеї, бронхів і легенів і ДТП.

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали смертельну небезпеку басейнів.

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