Чому вмирають люди: названо топ-10 причин

Ішемічна хвороба серця та інсульт є найпоширенішими причинами смерті у людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, також до топ-3 входять інфекції нижніх дихальних шляхів. Таку інформацію оприлюднили в Twitter ООН.

Twitter ООН

Далі розташувалися ускладнення перинатального періоду (він починається з 22 тижня вагітності), хронічна обструктивна хвороба легень, діарейні захворювання і ВІЛ/СНІД.

Замикають десятку найбільш частих причин смерті туберкульоз, рак трахеї, бронхів і легенів і ДТП.

Почему необходимо знать причины смерти людей?

Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страныhttps://t.co/CzVWM9FrsI pic.twitter.com/OnutuNT7bO — ООН (@UnitedNationsRU) 13 июня 2018 г.

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали смертельну небезпеку басейнів.