Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За препаратами
  • За виробниками
  • За діючими речовинами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео

Чому трапляється рецидив: знайдені причини невиліковності раку

528Читати новину російською

Учені Лундського університету у Швеції визначили захисні механізми, завдяки яким ракові клітини виживають при різних методах лікування.

Дослідники проаналізували геноми ракових клітин, виділених з 50 новоутворень у дітей, хворих пухлиною Вільмса, нейробластомою і рабдоміосаркомою, передає "Лента.ру".

Виявилося, що мутації можна розділити на чотири групи, відповідні механізмам виживання пухлинних тканин: толерантність, співіснування, конкуренція і хаос. При цьому дві останні сприяють рецидиву пухлин.

Новини
Вчені назвали засоби гігієни, що викликають рак

При толерантності нові клони утворюються у певній частині пухлини і не змінюють свого місця розташування. Співіснування ж передбачає, що клони ростуть і розмножуються з усією іншою частиною новоутворення, потрапляючи в різні його місця. При конкуренції новий клон повністю заміщає собою початкові ракові клітини. Хаос же виникає у разі, якщо в ДНК клонів безладно виникають нові мутації і різні типи клітин утворюються в різних місцях пухлини одночасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американським молекулярним біологам вперше вдалося змусити імунітет повністю знищити рак грудей.

Місце
Швеція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини