Чому трапляється рецидив: знайдені причини невиліковності раку

Учені Лундського університету у Швеції визначили захисні механізми, завдяки яким ракові клітини виживають при різних методах лікування.

Дослідники проаналізували геноми ракових клітин, виділених з 50 новоутворень у дітей, хворих пухлиною Вільмса, нейробластомою і рабдоміосаркомою, передає "Лента.ру".

Виявилося, що мутації можна розділити на чотири групи, відповідні механізмам виживання пухлинних тканин: толерантність, співіснування, конкуренція і хаос. При цьому дві останні сприяють рецидиву пухлин.

При толерантності нові клони утворюються у певній частині пухлини і не змінюють свого місця розташування. Співіснування ж передбачає, що клони ростуть і розмножуються з усією іншою частиною новоутворення, потрапляючи в різні його місця. При конкуренції новий клон повністю заміщає собою початкові ракові клітини. Хаос же виникає у разі, якщо в ДНК клонів безладно виникають нові мутації і різні типи клітин утворюються в різних місцях пухлини одночасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американським молекулярним біологам вперше вдалося змусити імунітет повністю знищити рак грудей.